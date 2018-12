Incendie d'un entrepôt de la Céni, la société civile inquiète

Dans un communiqué, la Céni précise que près de 8.000 machines à voter ont été détruites, ce qui représente une valeur de 12 millions de dollars américains, rien que pour ces machines à voter.

En plus de ces machines à voter, "3774 isoloirs sur les 8887 prévus, 552 kits bureautiques sur les 8887, 17 901 encres indélébiles, 800 nouvelles motos et 15 véhicules, près 900 batteries externes. La perte de matériels des cycles électoraux de 2006 et 2011 ainsi que les matériels d’enrôlement" , a déclaré le président de la Céni, Corneille Nangaa.

Malgré les assurances du ministre de l'Intérieur, Léonie Kandolo, porte-parole du Comité laïc de coordination (CLC), estime que cet incendie et les violences enregistrées depuis le début de la campagne électorale risquent de remettre en cause la tenue des élections à la date prévue.

Elle s'interroge aussi sur l'origine de cet incendie alors que l'entrepôt de la Céni se trouve dans une zone militaire très sécurisée.

Cliquez sur l'image ci-dessus pour écouter la porte-parole du Comité laïc de coordination qui vit en clandestinité depuis un an.