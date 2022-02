Inauguration au Sénégal du stade Abdoulaye Wade

L’histoire politique et footballistique du Sénégal continue à s’écrire. Après la victoire des Lions de la Teranga contre l’Egypte, au terme d'une séance de tirs aux buts en finale de la CAN au début de ce mois de février, place maintenant à l’inauguration d’un nouveau stade.

Un stade de 50.000 places dernière génération

C’est donc aujourd’hui (22.02.) que cette nouvelle enceinte sera inaugurée à Diamniadio, une nouvelle ville située à une trentaine de kilomètres de Dakar, la capitale sénégalaise. Un stade dernier cri, comme l'a expliqué Gallo Bâ, directeur général de la SOGIP, la Société de Gestion des Infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose :

"Le stade du Sénégal comporte 50.000 places avec des loges VIP, un salon présidentiel et une loge VI-VIP. Nous avons toutes les commodités qui en font un stade de dernière génération. Les équipements sont ultra-modernes et répondent aux dernières normes technologiques".

L'hommage à Papa Bouba Diop

Outre la VAR (l'assistance vidéo) ou encore la technologie sur la ligne de but, le nouvel antre des Lions est équipé d'un système performant de lutte contre les incendies ou encore de 360 caméras tout autour du terrain. A noter aussi la construction d'un musée Papa Bouba Diop, en hommage à l'ancien milieu de terrain des Lions, tragiquement décédé des suites de la maladie de Charcot en novembre 2020, à l'âge de 42 ans seulement.

Le stade Abdoulaye Wade

Ce nouveau stade au Sénégal portera le nom d'Abdoulaye Wade. Dans un communiqué publié par le PDS (le Parti démocratique sénégalais) l'ancien président de la République a salué le geste de son successeur et actuel chef de l'Etat Macky Sall, après de longues années de tensions entre les deux figures politiques du pays.

Des tensions qui avaient débuté en 2013 après que Karim Wade, le fils d’Abdoulaye Wade, avait été incarcéré, accusé "d’enrichissement illicite". La justice sénégalaise a ensuite condamné Karim Wade à six ans de prison, avant que celui-ci soit gracié en 2016.

Des passants devant le nouveau stade de Diamniadio

Un parterre de stars attendu

Abdoulaye Wade sera donc présent à l'inauguration de cette nouvelle enceinte, qui se déroulera en présence de nombreux ministres et d'autres chef d'Etats, et qui verra se disputer sur sa pelouse une rencontre de gala entre légendes sénégalaises et africaines du football. Côté sénégalais, il y aura notamment El Hadji Diouf, Khalilou Fadiga ou encore Aliou Cissé. Côté légendes africaines, on notera notamment la présence de Samuel Eto'o, Didier Drogba, ou encore Emmanuel Adebayor. Une rencontre qui débutera à 19h en temps universel.

A noter que le premier match officiel qui se jouera dans la nouvelle enceinte aura lieu le 29 mars prochain : il s'agit du barrage retour entre le Sénégal et l'Egypte, qualificatif pour la prochaine Coupe du monde de football, qui aura lieu au Qatar en novembre prochain.