Inégalités financières pour les candidats sénégalais

Il y a ceux dont les militants font du porte à porte, ceux qui s'expriment lors de meetings géants ... Depuis le lancement officiel de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 24 février, les différences de moyens entre les différents candidats sont criantes.

A l'état-major du candidat Ousmane Sonko, son directeur de campagne reconnait l'inégalité de ces moyens mais il assure que son candidat tire l'essentiel de ses ressources financières des cotisations et dons des militants des partis membres de la "Coalition Sonko Président''.

"Nous vivons, comme pour tous les partis sérieux à travers le monde, des cotisations des membres, mais aussi grâce à des bonnes volontés : des Sénégalais, qui, partout dans le monde, sont d'accord avec notre programme. Ils veulent promouvoir ce programme et ils contribuent à notre victoire", explique Abdoulaye Niane, directeur de campagne de la Coalition Sonko Président.

Des contreparties ...

El Hadj Issa Sal en campagne

Cet écart entre les moyens dont disposent les candidats des différentes coalitions et ceux du président sortant Macky Sall reste disproportionné et souligné par beaucoup."Le candidat sortant peut utiliser les moyens de l'Etat", dit, par exemple, Alioune Gueye, auditeur interne basé à Dakar. "Les autres candidats sont soutenus surtout par des ressources extérieures. En contrepartie, s'ils sont élus, il y a un retour sur investissement. Ils leur redonnent l'argent ou bien la commande publique leur revient. Ce sont des business men en quelque sorte. Il y a toujours a un lobby qui est là et qui bénéficie des revenus publics", estime-t-il.

Au Sénégal, il n'existe pas pour le moment de loi qui réglemente le budget de campagne ou limite les financements des candidats. Seul l'article L.61 du code électoral en vigueur interdit l'utilisation des biens ou moyens publics pendant la campagne électorale.