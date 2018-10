Il y a 50 ans, le poing levé de Smith et de Carlos

Poing levé et ganté, tête baissée : cette photo des athlètes Tommie Smith et John Carlos lors du podium du 200m lors des JO de 1968 a fait le tour du monde. Elle est même devenue une photo symbolique, dénonçant les conditions de vie de la communauté noire aux Etats-Unis. En effet, difficile de raconter l'histoire de ce cliché sans en mentionner le contexte, rapporte la Frankfurter Allegmeine Zeitung : à l'époque, le pays connaît de nombreux troubles, de New-York à Chicago, en passant par Atlanta et Boston. Des milliers de soldats ont été mobilisés, près de 7000 personnes ont été arrêtées, tandis que 43 autres ont perdu la vie. En avril 1968, le pasteur Martin Luther King, apôtre de la non-violence avait même été assassiné.

Tommie Smith lève le poing droit, tandis que John Carlos lève le gauche.

Peter Norman, l'autre symbole

C'est en ayant ce contexte en tête que les deux hommes se sont élancés sur la piste du stade universitaire de Mexico, ce 16 octobre 1968. En s'imposant en 19'83", Tommie Smith remporte l'or sur 200m, juste devant l'Australien Peter Norman et John Carlos. Au moment de monter sur le podium, Norman, blanc et blond, leur avoue partager le même sentiment qu'eux, lui qui rejette la politique menée en Australie, proche de l'apartheid en Afrique du Sud. Ayant eu vent de leur plan (celui de lever le poing en signe de protestation), Norman leur remet alors un gant chacun. Puis, les deux Américains se déchaussent, pour dénoncer la pauvreté. Et au moment où retentit l'hymne américain, Smith et Carlos lèvent leur poing ganté. Le stade se tait. "Rarement une image aura autant marqué l'histoire du sport", écrit le quotidien de Francfort.

Avec Opel, le scandale du diesel continue

Dans la presse allemande aujourd'hui, les éditorialistes reviennent également sur les perquisitions qui ont eu lieu hier dans différents sites du constructeur automobile Opel, durant une phase "au cours de laquelle le constructeur doit mettre toutes ses forces en oeuvre pour sa propre rénovation", indique la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Le Ministère allemand des transports demandant le retour de 100 000 véhicules, "cela ne fait qu'écorner l'image d'Opel, notamment auprès des clients". La Süddeutsche Zeitung va même plus loin, puisque le journal estime que "le secteur automobile perd même le soutien des politiques, puisque même dans les nouveaux modèles, c'est une technologie douteuse qui est utilisée. Et ce nouveau scandale montre aussi que les autorités sont impliquées" en ayant fermé les yeux trop longtemps, conclut le quotidien de Munich.