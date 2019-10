Ibrahim Yacoubou : "Il n’y a pas d’État sans sécurité"

Le Niger va siéger au Conseil de sécurité de l’ONU à compter de janvier 2020 pour un mandat de deux ans en tant que membre non permanent. Il sera aux côtés de deux autres pays africains : l’Afrique du Sud et la Tunisie.

Pendant ce temps, les élections générales : présidentielle et législatives du 27 décembre 2020 sont déjà dans les esprits. À un an de l’élection présidentielle au Niger, les éventuels candidats affûtent déjà leurs armes. C'est le cas de l’ancien chef de la diplomatie, Ibrahim Yacouba, l’ex-ministre des Affaires étrangères. Lors d’une interview qu’il a accordée à la DW, le président du parti MPN-Kiishin Kassa énumère les défis face auxquels son pays est confronté et qui nécessitent des solutions.

Cliquez sur la photo (en haut) pour écouter l’interview.