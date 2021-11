Honneur aux dames

Des femmes qui osent défier les dictateurs aux femmes qui luttent pour la survie quotidienne de leur foyer en passant par celles qui s'opposent aux discriminations physiques, découvrez notre série de portraits !

Le 31 juillet, c'est la "Journée internationale de la Femme Africaine". Cette journée particulière veut rendre hommage au rôle primordial et historique joué par les femmes sur le continent. Initiée par une grande militante féministe malienne, Awa Keita, la Journée internationale de la Femme Africaine a été promulguée officiellement par l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine, le 31 juillet 1963. Depuis, cette date est l'occasion pour les Africaines d'échanger sur les réalisations accomplies en faveur de l'égalité des sexes et de renforcer les débats autour des droits de la femme et du développement en Afrique. Pour rendre hommage au rôle primordial et historique joué par les femmes sur le continent, nous vous proposons une série de portraits sur ces héroïnes du quotidien.

