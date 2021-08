Hommage public à Gerd Müller en Allemagne

La ville Nördlingen, dans le sud de l'Allemagne, va consacrer la journée de vendredi à un hommage au "roi des buteurs", Gerd Müller, a dit le maire de la localité David Wittner : "Nous pleurons la perte d'un enfant et d'un ambassadeur de notre ville", a-t-il fait savoir. Mais à Nördlingen, les personnes autorisées à participer à cet évènement seront en nombre limité en raison de la situation sanitaire. A l'âge de 18 ans, Gerd Müller a quitté le club amateur de sa ville de Nördlingen pour rejoindre le Bayern Munich en 1964.

L' apport de Gerd Müller

Son ancien coéquipier au Bayern Munich ainsi qu'à la National Mannschaft, Franz Beckenbauer, estime que le travail abattu par Gerd est incomparable : "Sans cet homme , le FC Bayern ne serait pas connu comme il l'est actuellement", pense-t-il. "Pour Gerd Müller, l'envie de marquer était identique à celle de respirer" ajoute le Kaiser Franz Beckenbauer.

Franz Beckenbauer champion du Mondial 1974

L'apport de Gerd Müller au Bayern et à l'équipe nationale allemande est particulièrement énorme : 365 buts en 427 matches du championnat, 68 buts en 62 matches en équipe d'Allemagne de l'Ouest. Gerd Müller a par exemple marqué dix buts en Coupe du monde en 1970.

En Angleterre désormais et à l'occasion de son retour au FC Chelsea , l'attaquant belge d'origine congolaise Romelu Lukaku a révélé mercredi le secret que lui a confié son ancien coéquipier à Chelsea : "Didier Drogba m'a toujours dit qu'il y a encore du travail à faire en ce qui me concerne pour m'améliorer", dit-il. Un conseil que l'attaquant belge a pris avec considération : "Si on veut vraiment atteindre le maximum en tant que joueur professionnel, on doit s'améliorer quotidiennement" , conclut Romelu Lukaku.

