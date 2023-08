André Kounchou Fezé : le résilient

André Kounchou Fezé est le fondateur de "FIIAA Belle Africa ", une maison culturelle et galerie d'art. Avant de rentrer au Cameroun, il a étudié la gestion du tourisme à Wilhelmshaven, en Allemagne, entre 1997 et 2005. Il a ensuite poursuivi un master en France en 2006, en gestion de projets, création, développement de petites et moyennes entreprises, avant de retourner au pays.

Les raisons du retour

En 2007, André Kounchou Fezé prend la décision de rentrer pour s'installer dans son Cameroun natal, après 9 ans à l'étranger. De retour chez lui, il a travaillé pour la cooperation allemande en matière de migration. Il a ensuite créé " FIIAA Beautiful Africa ", une maison culturelle proposant des services d'accueil, une galerie d'art et la vente des produits locaux. La structure compte 6 employés.

André Kounchou Fezé a fait le choix de revenir au Cameroun pour plusieurs raisons.

"je suis rentré parce que je suis résilient. Je devais revenir. C'est le pays ou on a de la famille, des amis, parce j'avais des ambitions, parce que c'est le pays ou on a souvent fait ses projets... ce sont les raisons qui m'ont fait rentrer au pays " explique-t-il.

"Je suis rentré parce que je suis résilient" To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Des obstacles à franchir

Un retour au pays marqué par des difficultés. " Difficulté par rapport à une réintégration...même quand c'est notre pays. Quand on sort d'un pays comme l'Allemagne pour y avoir vécu près de dix ans, et quand on rentre au Cameroun, c'est deux systèmes différents. Un système où on n'a pas la sécurité sociale, de trouver un emploi et de pouvoir vivre. Et faire parfois une ou deux semaines sans avoir d'eau potable, parce ce que le service d'eau potable ne fonctionne pas comme en Allemagne" précise-t-il.

Mais au final, André Kounchou Fezé est satisfait du projet qu'il a mis en place au profit de sa communauté. Il invite les jeunes africains de la diaspora à revenir en Afrique, car l'Afrique c'est selon lui l'avenir.

" Je suis content d'être ici et j'encourage ceux qui auraient des projets de retour " assure-t-il avant de conseiller à ceux qui comme lui souhaite rentrer dans leurs pays "d'avoir un état d'esprit positif par rapport à leur pays et leur continent de voir que l'Afrique c'est l'avenir. D'apporter leur pierre à la construction de l'édifice, et de ne pas venir avec des préjugés. D'être très résilient, naturellement au début parce que, les difficultés il y en aura. Et d'avoir un seul plan, d'avoir pour seule alternative l'Afrique. Quand on a pour seule alternative l'Afrique, les portes sont grandement ouvertes pour réussir ici".