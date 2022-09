Afrique

A la rencontre de la championne du superbike au Kenya

Harmony Wanjiku a été la première femme à remporter le championnat de motocyclisme "Superbike" d'Afrique de l'Est et s'est classée deuxième au championnat Redstar Superbike 2019 en Afrique du Sud. Alors que le Kenya vient d'entrer dans le jeu de la course moto, Harmony brise les stéréotypes de genre et a les yeux fixés sur la victoire.