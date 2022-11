Haggui : "le collectif tunisien peut faire la différence"

Les Aigles de Carthage qui participent à un Mondial pour la sixième fois vont tenter, une fois de plus, de réaliser le rêve qu'ils poursuivent depuis 1978 : se qualifier pour le tour suivant à l'issue de la phase de poules.

Mais cette année, la donne risque d'être compliquée puisque la Tunisie, placée dans le groupe D, sera notamment en compagnie de la France, championne du monde en titre, et du Danemark, demi-finaliste du dernier Euro.

L'expérience en atout

Pour l'ancien international Karim Haggui, une chance de qualification existe, à condition de bien démarrer le tournoi. "Notre objectif est toujours une qualification pour le deuxième tour, et cela passe par une victoire, au moins au premier match contre le Danemark", assure-t-il.

Karim Haggui compte 82 sélections avec la Tunisie (2003-2013)

Selon lui, malgré un groupe difficile, la Tunisie peut tirer son épingle du jeu notamment en utilisant son expérience.

"La Tunisie est dans un groupe difficile, avec deux gros morceaux que sont la France et le Danemark. Mais aujourd'hui on possède une certaine expérience - on s'est qualifiés six fois pour le Mondial, deuxième meilleure africaine dans l'histoire de la Coupe du monde", souligne-t-il.

Des joueurs moins forts physiquement ?

Pour espérer gagner un match, il va falloir que la Tunisie, quart de finaliste de la dernière CAN, tienne le choc, notamment sur le plan physique, ce qui risque de s'avérer compliqué surtout si l'on se base sur le niveau des championnats dans lesquels évoluent la plupart des joueurs tunisiens.

Youssef Msakni, une des stars de cette équipe, évolue au Qatar, au Al-Arabi SC

"On a beaucoup de joueurs qui jouent en Asie, notamment dans les pays du Golfe. Si on compare avec le niveau des joueurs qu'on va affronter, notamment les Danois et les Francais, qui jouent dans les plus grands championnats, on va avoir des difficultés, à mon avis", remarque l'ancien joueur de Hanovre et du Bayer Leverkusen.

La force du collectif

Sans oublier que cette équipe de Tunisie ne possède pas de buteur attitré. Néanmoins, il y a un motif d'espoir : la force collective de cette équipe.

La Tunisie a participé à son premier Mondial en 1978

"On est bons collectivement. On ne peut pas espérer faire la différence de manière individuelle, mais collectivement, on en est capables. Car le joueur tunisien est un joueur intelligent, il est bon d'un point de vue tactique, il a une certaine discipline, il respecte les consignes", affirme Karim Haggui.

La Tunisie entrera dans le tournoi mardi 22 novembre prochain face au Danemark, à partir de 13h en temps universel.