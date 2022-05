Guinée : le Conseil des ministres au pied du mont Nimba

Le choix porté sur la ville de Nzérékoré est à la fois politique, économique et stratégique.

Politique d'abord, parce que Nzérékoré est la troisième plus grande ville en termes de populations et donc un important vivier électoral.

Cette partie de Guinée abrite également la forêt dense et le grenier agricole du pays. De la culture de l’hévéa à celle du café, en passant par le cacao et les bananes plantains, la région de Nzérékoré est aussi considérée comme l'un des poumons économiques les plus importants du pays qui écoule une partie de sa production vivrière vers des pays voisins de la Guinée comme la Côte d’ivoire et le Libéria.

Sur le plan économique toujours, la région forestière abrite l’un des plus grands gisements de fer au monde. Les immenses richesses minières du Simandou au pied du mont Nimba dont l’exploitation aiguise les appétits de grandes multinationales font de cette région, un endroit stratégique où la présence de l’Etat est indispensable.

Réunir donc l’ensemble des membres du gouvernement à Nzérékoré pour un Conseil des ministres est perçu comme "un signal fort à l’endroit des populations qui ont longtemps dénoncé l’absence de l’Etat dans des endroits éloignés du pays", explique Alpha Oumar Baldé est secrétaire général de l'université de Nzérékoré.

"Aujourd’hui, le constat sur le terrain est très reluisant parce que tous les ministres de la République sont présents dans la capitale de la Guinée forestière, pour certains depuis plusieurs jours maintenant. Au moment où je vous parle, ils sont tous dans la salle de réunion pour le Conseil interministériel, présidé par le Premier ministre chef du gouvernement à la préfecture de Nzérékoré."

Le Premier ministre de transition Mohamed Beavogui

Ce mercredi (24.05.22), les ministres seont déployer dans les préfectures de la région pour échanger avec les populations et les cadres qui relèvent de leurs départements, avant le Conseil des ministres prévu ce jeudi (25.05.22). Mais déjà des rencontres informels sont signalées, selon Alpha Oumar Baldé joinr sur place par DW.

"La population a accueilli cette initiative avec beaucoup de satisfaction. Parce que vous savez, chez nous à l’intérieur du pays, ce n’est pas évident d’être en contact direct avec un ministre. Cette fois-ci avec les visite dans les marchés etc., la population échange avec les dirigeants de façon directe et sans protocole. Cela est un véritable ouf de soulagement."

Un ouf de soulagement d'autant plus que l'absence de l'Etat dans des zones reculées profite souvent aux organisations criminelles comme c'est les cas actuellement dans le nord du Mali, au Burkina Faso voire dans l'est de la RDC où des groupes armés enlèvent et tuent malgré l’état de siège instauré par Kinshasa.

