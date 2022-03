Afrique

Interview avec Mohamed Beavogui, Premier ministre de la transition en Guinée

"Nous voulons faire de la Guinée un pays normal", dit le Premier ministre guinéen Mohamed Beavogui, dans cette interview exclusive qu'il a accordée à DW Afrique, six mois après le coup d'État qui a renversé Alpha Condé et quelques jours après l'annonce de la tenue d'assises nationales autour des questions de réconciliation nationale et de justice transitionnelle.