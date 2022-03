Guinée : la Guerre en Ukraine impacte le secteur minier

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les entreprises minières russes évoluant en Guinée travaillent au ralenti. Parmi elles, la société des bauxites de Kindia (CBK) située à une centaine de kilomètre de la Conakry.

"Nous n’avons pas envoyé encore quelqu’un au chômage technique pour le moment. Mais on en a envoyé certains en congés anticipés. Cela veut dire que personne, pour l'instant, n’est au chômage technique. Les gens qui devraient aller en congés en avril, mai, juin et juillet ont bénéficier des congés anticipés en attendant une issue favorable", témoigne un employé de la CBK.

Plusieurs emplois sont ainsi menacés dans les entreprises russes en Guinée. La situation est plus préoccupante à la société des bauxites de Kindia.

Les deux autres entreprises qui sont confrontées à la baisse de production sont Rusal Friguia à Fria et de Dian Dian à Kamsar dans la préfecture de Boké.

Mais selon un responsable syndical joint la par DW, "les produits de ces deux entreprises ne sont pas acheminés en Ukraine, mais plutôt en Russie, en Irlande du nord ou dans d'autres pays africains." Celui-ci indique par ailleurs que les conséquences de la Guerre en Ukraine pourraient être jugulées par les entreprises appartenant à Rusal.

"Par rapport à Rusal Friguia, où nous produisons l'alumine, c’est ça la différence. Et l’alumine que nous produisons, nous vendons cette alumine en Russie. Nous envoyons aussi 11 mille tonnes à Douala, c’est au Cameroun. Le reste, les 35 mille tonnes ou les 30 mille tonnes on les envoie le plus souvent en Russie. A COBAD- DIAN DIAN aussi la bauxite qu’ils produisent, ils envoient ça en Irlande. Au début, on envoyait 30% à Nicolaev. Mais maintenant, ils envoient toute la production en Irlande", explique Mohamed Camara.

Pas d’arrêt des activités mais...

Selon le responsable des relations publiques de Rusal, la réduction des opérations, en raison des évènements en Ukraine, ne signifie pas forcément l’arrêt des activités. Pour lui, les trois entreprises continuent de fonctionner et aucun changement en défaveur des travailleurs n’est envisagé.