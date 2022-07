Guinée : trois membres du FNDC arrêtés par des militaires

En Guinée, la junte militaire a arrêté ce mardi, trois membres actifs du Front national pour la défense de la Constitution.

Il s’agit du coordinateur national du mouvement, Oumar Sylla dit "Foniké Mangué", le responsable de la mobilisation et des antennes du FNDC et l’artiste Djanii Alfa, responsable de la citoyenneté active.

Réaction d'Ibrahima Diallo, Coordinateur des opérations du FNDC.

"Ils ont été brutalement arrêtés"(Ibrahima Diallo, FNDC)

Le FNDC avait mobilisé des Guinéens contre le troisième mandat d'Alpha Condé et dénonce la gestion unilatérale du pouvoir par les militaires qui ont pris le pouvoir le 5 septembre 2021.

Réaction de l'opposant Cellou Dalein Diallo

Le leader de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, a condamné dans un tweet l’arrestation des membres du FNDC.

"Je suis profondément choqué et indigné par la barbarie qui a caractérisé l’arrestation, injuste et illégale, par les forces de l’ordre, des principales figures du FNDC que sont Oumar Sylla, alias "Fonikè Menguè", Coordonnateur national du FNDC et ses collaborateurs Alpha Midiaou Bah, alias "Djanii Alfa" et Billo Bah. Je condamne énergiquement l’arrestation arbitraire et violente de ces vaillants acteurs de la société civile. Mobilisons-nous tous pour leur libération ", écrit M. Diallo.

Ce mardi (05.07), dans la matinée, le procureur général près la cour d’appel de Conakry, annonçait que les trois responsables du FNDC étaient recherchés par la justice.