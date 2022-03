Il s'agit d'une lutte armée entre États. La guerre entraîne l'application de règles particulières.

La guerre est définit comme une lutte armée entre États et entraîne l'application de règles particulières. Elle commence par une déclaration de guerre ou un ultimatum et se termine par un armistice et, en principe, par un traité de paix qui met fin à l'état de guerre. Retrouvez ici une compilation des productions de la DW sur la guerre.