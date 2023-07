Les opérations militaires russes en mer Noire inquiètent

Les villes portuaires ukrainiennes de Mykolaïv et d'Odessa, sur la mer Noire, ont encore subi des frappes russes pour la quatrième nuit consécutive. Des frappes fermement condamnées par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Hier, au moins trois personnes sont mortes et plus de vingt ont été blessées dans ces frappes de drones et de missiles, selon des responsables ukrainiens.

"Nous voyons déjà l'effet négatif sur les prix mondiaux du blé et du maïs, ce qui fait souffrir tout le monde, en particulier les populations vulnérables dans les pays du Sud", a indiqué le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Kiev accuse Moscou de viser spécifiquement ses infrastructures portuaires, afin d'empêcher toute reprise éventuelle des exportations de céréales.

Vives tensions dans la zone de la mer Noire

Le refus, cette semaine, par Moscou de renouveler l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes a ravivé les tensions dans cette zone. Cet accord avait permis aux cargos chargés de céréales de quitter les ports en empruntant des couloirs maritimes protégés.

Et ces exercices militaires ne feront qu’aggraver la situation et bloquer toute manœuvre des bateaux transportant les céréales.

Déjà, le ministère russe de la Défense, a annoncé que des navires de la flotte russe ont tiré des missiles de croisière antinavires sur un bateau cible dans la zone d'entraînement au combat dans la partie nord-ouest de la mer Noire. "Le bateau cible a été détruit à la suite de la frappe de missile", a ajouté la même source.

Des menaces réciproques

La Russie avait fait savoir mercredi (19.07.2023) qu'elle allait considérer dès le lendemain, les navires se rendant vers l'Ukraine via la mer Noire comme de "potentiels bateaux militaires" et les pays dont ils battent le pavillon comme parties prenantes au conflit.

En réponse à cette décision de Moscou, Kiev avait averti hier qu'elle traiterait aussi de son côté, les bateaux se dirigeant vers les ports contrôlés par Moscou comme de potentiels transporteurs de matériels militaires "avec tous les risques associés".

Le ministère russe de la Défense a également indiqué, "travailler à des actions pour isoler la zone temporairement fermée à la navigation".