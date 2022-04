Plus d'armes offensives pour soutenir l'Ukraine face à la Russie

Donner les moyens à l'Ukraine pour gagner la guerre contre la Russie, c'est l'objectif principal des participants à la rencontre de Ramstein.

40 pays invités, parmi lesquels on trouve les alliés européens des Etats-Unis, mais aussi des pays comme l'Australie et le Japon qui craignent qu'une victoire russe encourage les ambitions territoriales de la Chine.

Egalement présents à cette réunion, des pays traditionnellement neutres comme la Finlande et la Suède, qui envisagent désormais une adhésion à l'Otan. L'Otan qui ne chapeaute pas la réunion, même si son secrétaire général, Jens Stoltenberg, y participe.

Etats-Unis, Grande-Bretagne, France livrent désormais des armes offensives à l'Ukraine.

Même l'Allemagne a fini par se décider à livrer des chars de type "Guepard", spécialisés dans la défense anti-aérienne à Kiev.

"Nous avons décidé hier (25.04.2022) que nous soutiendrions l'Ukraine avec un char anti-aérien, des "Guepards" confirme Christine Lambrecht, la ministre allemande de la Défense avant de poursuivre que "c'est exactement ce dont l'Ukraine a besoin maintenant pour sécuriser l'espace aérien, depuis le sol. L'Allemagne est prête pour cela et nous explorerons également toutes les possibilités sur la manière dont nous pouvons continuer à soutenir l'Ukraine dans ce combat courageux mais important pour la liberté, pour la paix", indique la ministre allemande de la Défense Christiane Lambrecht.

Missiles anti-aériens livrés à l'Ukraine.

Un engagement pour assurer la sécurité

Selon le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, "l'Ukraine croit clairement qu'elle peut gagner" et ses alliés veulent aussi y croire. Washington serait donc prêt à "remuer ciel et terre" pour cela.

"Les enjeux vont au-delà de l'Ukraine et même au-delà de l'Europe. L'invasion de la Russie est sans fondement, imprudente et sans loi. C'est un affront à l'ordre international fondé sur des règles, c'est un défi pour libérer les gens partout. Depuis l'invasion de la Russie le 24 février, plus de 30 de nos alliés et partenaires du monde entier ont rejoint les États-Unis pour apporter une aide à la sécurité à l'Ukraine. Ensemble, nous avons mobilisé plus de 5 milliards de dollars d'équipements pour soutenir l'autodéfense de l'Ukraine. L'Ukraine croit clairement qu'elle peut gagner, tout comme tout le monde ici" estime Lloyd Austin.

L'appui des occidentaux ne se limite plus désormais à la simple défense, il s'agit à présent également d'assurer la sécurité de l'Ukraine à plus long terme, une fois la guerre terminée. Ceci alors que sur le terrain, les forces ukrainiennes font face à des bombardements incessants et une lente progression de l'armée russe dans le Donbass.

Les bombardements continuent

Plusieurs localités comme Izioum et Kreminna sont tombées aux mains de l'armée russe ces deux dernières semaines.

Dans la région de Lougansk notamment, la ville de Popasna continue d'être pilonnée. Et dans la région de Donetsk, au moins deux civils ont été tués et six autres blessés dans différentes localités, selon les autorités.

Image satellite de la ville de Marioupol avant et après les bombardements des Russes.

Dans un bombardement à Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine, trois personnes ont été tuées et sept blessées, dont deux grièvement, selon les autorités régionales. Deux missiles russes ont touché ce mardi matin la ville de Zaporijjia, faisant au moins un mort et un blessé.

A Marioupolpar exemple où quelques 100.000 civils sont toujours bloqués selon Kiev, les Russes continuent de pilonner le vaste complexe métallurgique Azovstal, où sont retranchés les derniers combattants ukrainiens.

Selon le président Volodymyr Zelensky environ 2.500 à 3.000 soldats ukrainiens ont été tués depuis le début du conflit et quelque 10.000 blessés.

Le Kremlin a récemment admis de son côté des "pertes importantes". Le 25 mars, il avait reconnu la mort de 1.351 soldats pour plus de 8.000 blessés. Certaines sources occidentales font état de jusqu'à 12.000 soldats russes morts. Selon l'ONU quelques 8,3 millions de personnes pourraient fuir cette année l'Ukraine en raison de la guerre.

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a appelé ce mardi 26 avril Kiev et Moscou à travailler en coordination avec l'ONU pour permettre l'ouverture de couloirs humanitaires en Ukraine.