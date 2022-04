Grève pour une revalorisation du secteur public de la santé au Sénégal

Au Sénégal, tout est parti du décès en couches d'une patiente, Astou Sokhna, dans un hôpital public de Louba. Cette femme est décédée le 1er avril, quelques heures seulement après son admission à la maternité. Six sages-femmes sont poursuivies dans cette affaire pour négligence, quatre d'entre elles ont été placées mardi [19.04.22] sous mandat de dépôt pour non-assistance à personne en danger. Les sages-femmes mises en cause dans l'affaire du décès d'Astou Sokhna seront jugées le 27 avril. Le directeur de l'hôpital où la patiente est décédée a été relevé de ses fonctions à la mi-avril.

C'est donc pour protester contre ces poursuites et le "lynchage médiatique" des sages-femmes que leurs collègues se sont mis en grève. Mais ce mouvement est aussi l'expression d'un malaise plus profond des acteurs du secteur de la santé, d'après le docteur Mohamed Lamine Ly, médecin à Dakar et membre d'une coalition pour la santé et l'action sociale au Sénégal.