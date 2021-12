Gouvernement resserré au Burkina Faso

Suite à l’attaque du camp de gendarmerie d’Inata dans le nord du Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré avait promis, entre autres mesures, de mettre sur pied un gouvernement moins pléthorique mais opérationnel.

Officiellement 53 personnes dont 36 gendarmes ont perdu la vie au cours de cette incursion d’hommes armés non identifiés.

Zephirin Diabré a été reconduit

Le gouvernement resserré et soudé tel que souhaité par le président Roch Marc Christian Kaboré passe de 34 à 26 membres.

Parmi eux, 19 anciens ministres dont Barthélémy Simporé à la Défense, Maxime Koné à la Sécurité, Lassané Kaboré à l'Economie, l'ex-chef de file de l'opposition Zephirin Diabré, au ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, tout comme Benewende Sankara à l'Habitat. Seuls dix nouveaux ministres font leur entrée dans ce gouvernement, pour 19 départs. Certains portefeuilles ministériels ont été fusionnés.

Des départs remarqués

Alpha Barry n’est plus à la tête de la diplomatie burkinabè qu’il a dirigée pendant six ans. Il est remplacé par Rosine Sori Coulibaly qui a déjà été ministre de l’Economie et des finances. Au ministère de la femme, le changement n’est pas seulement relatif au départ de Laurence Marchal Ilboudo. Il est aussi lié à la dénomination de ce département qui devient le ministère du Genre, de la solidarité nationale, de la famille et de l’action humanitaire, une première depuis plusieurs décennies de gouvernance au Burkina Faso.

Eric Bougouma, ex-ministre des Infrastructures surnommé "Buldozer" par ses partisans est écarté des sentiers du développement selon la vision du chef de l’État. Il faisait la une de certains médias d’investigation l’accusant d’enrichissement illicite. Le ministre du Commerce, Harouna Kaboré, également mis en cause par des médias d’investigation quitte le navire.

Le président Roch Marc Christian Kaboré déterminé à lutter contre les djihadistes

Une des surprises du gouvernement Zerbo c’est la désignation de l’ex-président du Conseil supérieur de la communication qui avait démissionné de la tête de l’instance de régulation pour être plus proche du président de l’Assemblée nationale Bala Sakandé perçu comme le dauphin de Roch Kaboré. Mathias Tankoano est à présent le ministre des Sports, de l’autonomisation des jeunes et de l’emploi.

La ministre de la Culture Elise Ilboudo n’aura finalement passé que quelques mois au gouvernement. Son remplaçant est le ministre de la Communication Ousseni Tamboura qui, pour sa part n’est plus le porte-parole du gouvernement. Cette responsabilité échoit à Alkasoum Maiga cumulativement ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

L’éjection de quelques ministres délégués et la fusion de certains ministères, ont contribué à la réduction de l'effectif gouvernemental.

Critiques

Le nouvel exécutif n’est pas un gouvernement pour répondre spécifiquement à la crise sécuritaire que traverse le pays. Certains citoyens déplorent le fait que le Premier ministre ne soit pas un officier des forces armées. Il est également reproché à Lassina Zerbo de son éloignement des réalités du pays pendant un certain moment avant sa désignation. "Il est compétent et c’est au pied du mur que le maçon sera jugé" a déclaré au sujet du Premier ministre, Roch March Christian Kaboré.

Cohésion et tolérance

Entré officiellement en fonction le lundi (13.12), Lassina Zerbo a appelé à la "cohésion et la tolérance" pour lutter contre les violences djihadistes qui frappent lepays de plein fouet.

Écouter l'audio 01:55 Les explications de Richard Tiéné

"C'est à l'unisson que l'on pourra être mieux engagé pour vaincre le terrorisme", a affirmé le nouveau Premier ministre lors de la passation de pouvoir avec son prédécesseur Christophe Joseph Dabiré.

"Je ne ménagerai aucun effort pour continuer l'œuvre entamée et d'être à l'écoute du peuple. On essayera de contacter toutes les composantes avec l'appui du chef de l'Etat pour qu'on puisse nous comprendre et gagner la confiance du peuple", a-t-il ajouté.

Lassina Zerbo, âgé de 58 ans, est un ancien secrétaire exécutif de l'organisme onusien de surveillance de l'interdiction des essais nucléaires (OTICE) de 2013 à août 2021.