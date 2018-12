Goma a voté dans le calme

A Goma, capitale de la Province du Nord-Kivu, les opérations de vote ont bien eu lieu. Lla situation a été généralement calme malgré plusieurs problèmes techniques liés à l’utilisation de la machine à voter.

Des files indiennes

Au petit matin, les électeurs de la ville de Goma ont envahi les bureaux de vote. Dans le centre électoral de Faraja, les électeurs rangés en file indienne attendent patiemment leur tour. Voter ici signifie utiliser la machine qui imprime le bulletin de vote avant que ce dernier ne soit déposé dans l’urne. L’électeur Richard Atsongya se dit fier d’avoir utilisé cette technologie. Lui, il n'a pas eu de problème :

"Lorsque vous voyez cette machine, avec le bulletin, vous introduisez dedans et ça vous présente les candidats présidents de la République, vous cliquez sur le président que vous voulez, vous cliquez aussi sur le candidat député national que vous aimez, et ça vous présente aussi les candidats députés provinciaux, vous dites okay et ça imprime maintenant le bulletin et vous le mettez dans l’urne."

"Ça donne la frousse"

Dans un autre bureau, Serge Musoka, témoin d’un parti politique, donne le même son de cloche. Il déplore cependant les difficultés liées à l’utilisation de la machine à voter par bon nombre d’électeurs.

"C’est une machine qui est adaptée à la technologie, mais pour ce qui est de l’adaptation des votants…ça pose problème parce que pour chaque électeur, il faut au moins 5 minutes pour qu’il puisse s’en sortir. Ils ont vraiment des difficultés à utiliser la machine, il faut que le président du bureau de vote puisse leur expliquer avant d’entrer dans l’urne et ça pose problème."

Plusieurs pannes

Un peu plus loin dans un bureau situé vers la banlieue de la ville, quelques machines à voter ont connu des pannes. D’autres n’ont même pas pu s’allumer. Ici aussi, les électeurs peinent à utiliser la machine à voter. Azile Tanzi est observateur national.

"L’enthousiasme des électeurs de pouvoir s’exprimer est grand. J’ai constaté que les agents électoraux se démènent. Le seul problème, c’est l’utilisation de la machine, ça donne la frousse quoi... J’ai circulé dans plusieurs centres de vote, une machine a refusé de tirer le bulletin de vote."

Après ce vote, les yeux seront désormais tournés vers la proclamation des résultats. Le comptage des voix voulu manuel restera entre-temps l’enjeu le plus important dans la suite du processus électoral.