GMF : comment les médias surmontent les divisions en Afrique

Surmonter les divisions, c’est le thème général de la 16e édition du Global Media Forum. Cette rencontre internationale sur les médias organisée par la Deutsche Welle, qui a débuté lundi (19.06.23), rassemble à Bonn 2.000 participants issus de 120 pays, dont certains sont venus d’Afrique.

Christian Lusakueno, de Top Congo FM, est un journaliste de République démocratique du Congo. Son pays subit des violences depuis plus de trois décennies dans l’est du territoire. Et l’atmosphère est encore plus tendue à l’approche des élections.

"Malheureusement, en 2023, c’est encore le cas, dénonce Christian Lusakueno sur la DW. Et les tensions ont bien démarré, elles ont même démarré un peu plus tôt. Est-ce que la presse y participe ? Oui, parce que la presse en RDC est très politisée. Récemment, on a eu les états généraux : plus de 80% des médias appartiennent à des politiques."

Depuis plusieurs semaines, l’opposition congolaise dénonce aussi un fichier électoral fantaisiste, malgré l’audit externe auquel il a été soumis.

Discours de haine dans les médias

Au Cameroun, Yves Martial Tientcheu doit exercer dans un pays divisé avec notamment les deux régions anglophones qui revendiquent plus d’autonomie depuis 2017.

"Le discours haineux est en train de monter au Cameroun" (Yves Martial Tientcheu) To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Le patron de Médiatude, une plateforme d’informations sur les médias au Cameroun, explique par ailleurs sur la DW qu’ "il y a également un gros problème ethnique en ce moment qui est en train de prendre de l’ampleur".

Le journaliste ajoute : "Récemment, on a eu la sortie du ministre de l’Administration territoriale qui a essayé de recadrer les médias par rapport aux discours haineux dans les médias. Il y a deux journalistes qui ont été sanctionnés. Le discours haineux est en train de beaucoup monter au Cameroun."

Au Sénégal aussi, la tension est palpable à moins d’un an du scrutin présidentiel. Là aussi, la presse a un rôle à jouer et surtout elle devrait s’intéresser à ce que Mactar Sylla, de Label Média +, appelle des questions essentielles. Le journaliste préconise des états généraux de la presse dans son pays.

Education aux médias

A l’ouverture du forum, les participants ont insisté sur le fait que la presse doit s’en tenir aux faits, les vérifier, avant de les publier en direction d’un public qui ne sait pas toujours bien interpréter une information.

Au Sénégal, les clivages au sein de la classe politique sont repris par les médias locaux Image : Leo Correa/AP/picture alliance

Pour Naomi Soumanou de la Gazette du Golfe au Bénin, il faut une éducation du public, à commencer par les enfants.

"Les enfants captent très vite les choses, ils retiennent ce qu’ils voient, ils reprennent aussi ce qu’ils voient, insiste Naomi Soumanou. C’est très important qu’ils perçoivent le bon message afin de comprendre le monde dans lequel nous vivons."

A l’ouverture du Global Media Forum, la sous-secrétaire général des Nations unies pour la communication globale, Melissa Fleming, a indiqué que les médias ne devraient pas seulement dénoncer des abus. Un journalisme constructif et orienté vers des solutions devrait montrer des moyens de surmonter les crises.