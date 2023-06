Les glaciers de l'Himalaya fondent plus vite que prévu

Avec le réchauffement de la planète, la fonte des glaciers était prévisible, mais "ce qui est inattendu et très inquiétant, c'est la vitesse", peut-on lire dans une étude publiée mardi (20.06.2023) par le Centre international de mise en valeur intégrée des montagnes (Icimod) , une organisation intergouvernementale qui regroupe huit pays de la région : le Népal, l'Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, la Chine, l'Inde, la Birmanie et le Pakistan.

L'Icimod note qu'entre 2011 et 2020, les glaciers ont fondu 65% plus vite que lors de la décennie précédente - et qu'ils pourraient perdre jusqu'à 80% de leur volume actuel d'ici la fin du XXIe siècle.

Conséquences irréversibles

Parce qu'une fois qu'un glacier a disparu, c'est irréversible et parce que cette accumulation de glace et de neige est une source cruciale d'approvisionnement en eau. Amina Maharjan, spécialiste des moyens de subsistance et des migrations auprès de l'Icimod :

Les populations des régions montagneuses seront affectées par la fonte de la neige et de la glace principalement parce qu'elles en vivent ! Car, quels sont les moyens de subsistance dans les montagnes ? L'agriculture, l'élevage et l'espace. Et pour que tout cela fonctionne, la glace et la neige sont indispensables. La fonte des glaciers impacte très directement et la plupart du temps négativement les communautés montagnardes (...). C'est terrible d'être sur le terrain, de faire face aux populations qui se demandent ce qu'elles peuvent faire pour arrêter le phénomène et de devoir leur répondre qu'en fait, la meilleure chose à faire c'est de s'adapter à une situation à laquelle elles n'ont pas contribué !"

Les glaciers himalayens alimentent dix des plus importants bassins fluviaux au monde dont le Gange, le Fleuve jaune ou encore le Mékong. Et ils fournissent directement ou indirectement de la nourriture, de l'énergie et des revenus à des milliards de personnes.

L'Afrique touchée aussi

Leur disparition pourrait priver d'eau 240 millions d'habitants dans les zones montagneuses et des millions d'autres dans les vallées en aval. Mais aussi, causer des inondations dramatiques.

Or ce drame pourrait, de l'avis des scientifiques, encore être en partie évité si l'humanité parvenait à réduire sa consommation d'énergies fossiles et la déforestation.

A noter que les rares glaciers d'Afrique - situés au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie - sont eux aussi appelés à disparaitre - selon l'Onu, déjà d'ici 2050 ! Avec, là-bas aussi, des conséquences irréversibles sur les populations et les écosystèmes.