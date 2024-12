John Mahama remporte la présidentielle au Ghana

C’est avec surprise que le candidat du parti au pouvoir, le vice-président sortant Mahamudu Bawumia, s’est adressé à la presse dimanche matin. "Permettez-moi de vous dire que les statistiques de notre propre décompte des résultats électoraux, indiquent que l’ancien président, son excellence John Dramani Mahama, a remporté l’élection présidentielle", a déclaré M. Bawumia.

Le comptage réalisé par le NPP établit que l’opposition a également remporté le Parlement. Dans certains quartiers de la capitale, bastion du NDC, les militants ont commencé à célébrer dès samedi soir la victoire de leur candidat et dimanche, l’annonce du vice-président n’a fait que renforcer leur joie. Dans les rues de Nima, un jeune homme qui répond au nom de Jamaica jubile.

"Je suis très, très content parce que le pays va changer ! Tout va s’améliorer plutôt que de se détériorer ! L’économie 24h sur 24 va fonctionner !"

De son côté, Hamweda, une jeune femme rencontrée en chemin alors qu’elle allait prier, espère. "On va pouvoir aller à l’université. Et gratuitement hein, la première année sera gratuite. Alors on est vraiment contents. On a voté pour le changement et on va réinitialiser le Ghana."

Croisé dans le quartier de Nima, Mohamed est lui aussi très enthousiaste."Maintenant on est content, John Dramani Mahama est de retour, il vient travailler pour nous ! Au Ghana, on a décidé qu’on voulait changer de gouvernement, donc on a voté pour que le NPP s’en aille !".

Les militants de l'opposition fêtent le retour de leur candidat, John Mahama, à la tête du pays Image : Pius Utomi Ekpei/AFP

Quelques incidents signalés

Mahamudu Bawumia s’est engagé à réaliser une transition pacifique du pouvoir. Il a expliqué s’être adressé à la presse avant l’annonce officielle des résultats par la Commission électorale afin de contenir les tensions populaires apparues la veille.

Dans une grande majorité des circonscriptions du Ghana, le vote de samedi s’est globalement déroulé dans le calme et sans problème majeur. Cela dit, un incident impliquant une distribution de billets aux électeurs dans la banlieue de Tamale, au nord du pays, a provoqué un conflit et une personne a été tuée par balle.

Une autre victime, par balle également, est à déplorer aux alentours d’Accra. Dans la soirée, le décompte et le transport des urnes aux centres de circonscription ont également donné lieu à des tensions.

La Commission électorale a reconnu les incidents mais affirme que le vote a été transparent, juste et inclusif.