La ghanéenne Afua Asantewa, marathonienne du chant

La chanteuse a enchaîné cinq jours de concerts et a chanté pendant 126 heures et 52 minutes. Un record.

Afua Asantewaa a captivé l'attention de beaucoup de personnes avec son marathon de chant continue. Un marathon qui a commencé le 24 décembre à minuit et qui devait prendre fin le 27 décembre, ce qui signifie qu’elle aurait chanté sans arrêt pendant 4 jours et 9 heures pour égaler le record de l'Indien Sunil Waghmare établi en 2012.

Mais, la chanteuse ghanéenne déterminée à battre ce record a dû continuer jusqu'au petit matin du 29 décembre, c'est à dire 126 heures et 52 minutes afin de s'assurer des déductions potentielles de son temps par les juges du Guinness World Record pour les pauses.

Epuisée à la fin de son marathon de chant, Afua Asantewaa ne savait plus quel jour de la semaine il s'agissait après des jours d'acrobaties vocales. "À un moment donné, je n'arrêtais pas de demander quel jour on était, et j'ai finalement appris qu'aujourd'hui c'était vendredi. C'était un simple rêve qui s'est réalisé en seulement cinq jours. Je ne me souviens même pas comment cela a commencé, sans parler de comment cela s'est terminé", a-t-elle dit.

Les Ghanéens lors du concert de Afua Asantewaa Image : Isaac Kaledzi/DW

Guinness des records

Cette aventure de Afua Asantewaa a débuté comme un jeu lorsqu'elle a écrit dans le livre Guinness des records à propos du défi, a déclaré son frère Afra Harrison Ofosu à DW

Pour terminer, la chanteuse Afua Asantewaa a exprimé sa gratitude à tous ceux qui l'ont soutenue dans son initiative à commencer par ses proches.

"Au nom de mon mari, de ma famille, de mon équipe de bénévoles, des médias et de l'autorité touristique du Ghana, je tiens à dire un très grand merci à tous ceux qui ont participé à cette tentative", a-t-elle fait savoir.

Il faut dire que depuis la veille de Noël, des foules ont commencé à se rassembler dans un parc public appelé "village d'Akwaba" dans la capitale, Accra, pour assister à cette tentative de battre le record du monde, détenu par le chanteur indien, Sunil Waghmare.