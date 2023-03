Au Ghana, des Afro-Américains renouent avec leur histoire

Tonya Saafir-Ankomah est originaire du Mississippi, aux Etats-Unis, mais il y a plus de dix ans, elle a décidé de partir vivre en Afrique. Cette juriste de formation est installée aujourd'hui à Accra, la capitale, et a épousé un Ghanéen.

"J'avais une forte envie de venir en Afrique. Je voulais en faire l'expérience. Quelque chose m'a poussée à venir visiter la mère patrie."

Saafir-Ankomah explique qu'elle avait été inspirée par des amis du Tennessee qui avait visité le Ghana à plusieurs reprises :

"J'ai sympathisé avec un couple de Memphis au Tennessee. Ils sont venus au Ghana et ont tellement aimé ce pays qu'ils en parlaient tout le temps, me montraient des photos, des vidéos et des choses de ce genre, ce qui m'a donné encore plus envie de venir."

Une forte volonté politique

Au moins 1.500 Afro-Américains se sont installés au Ghana depuis 2019, à la suite d'une campagne menée par le gouvernement ghanéen. Cette campagne, baptisée "Année du retour", a incité de nombreux descendants d'Africains de la diaspora à entreprendre un voyage spirituel.

A l'époque, elle marquait également les 400 ans de l'arrivée des premiers Africains réduits en esclavage à Jamestown, en Virginie.

L'un des points forts de ces voyages est la visite de certains sites historiques, tels que les prisons d'esclaves dans le centre du Ghana, qui leur rappellent leurs ancêtres et leur permettent de renouer avec le continent.

Une vue de l'intérieur du Cape Coast Castle Image : Isaac Kaledzi/DW

Clifford Ato Ashun, membre du Conseil des musées et monuments du Ghana, a déclaré à la DW que la campagne continuait à remporter beaucoup de succès :

"Je peux dire avec certitude que l'implication de son excellence [le président du Ghana] dans l'année du retour a en fait renforcé la volonté de faire venir les gens. L'année du retour, au-delà du retour, a énormément contribué à la venue de la diaspora africaine, en particulier pour visiter le Ghana et les forts [d'esclaves]."

Davantage de visiteurs

Felisa Freeman, originaire de Californie, fait partie des centaines de visiteurs afro-américains qui visitent le fort de Cape Coast :

"C'est la première fois que je viens en Afrique. Je voulais en savoir plus sur l'Afrique et sa culture, m'y immerger, me rapprocher un peu plus de mes racines et faire l'expérience de l'étranger."

Le fort de Cape Coast, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'Unesco, est le plus grand des bâtiments construits autour de l'héritage de la traite transatlantique des esclaves. Il a joué un rôle important dans le commerce de l'or et des esclaves, l'arrivée du christianisme et la mise en place du premier système éducatif formel.

Les cachots des esclaves - pour les hommes et les femmes - racontent l’histoire des tortures et des traitements inhumains infligés par leurs maîtres européens aux Africains transportés ensuite à travers l'Atlantique.