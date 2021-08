Gerd Müller, héros de la Coupe du monde 1974, est mort

Légende du football allemand et mondial, Gerd Müller est décédé ce dimanche 15 août, dans la matinée. C'est le Bayern Munich, son club de toujours, qui a communiqué la nouvelle en début d'après-midi. Gerd Müller était atteint depuis de nombreuses années de la maladie d'Alzheimer, comme l'avait indiqué le club bavarois en 2015.

Considéré comme le meilleur attaquant de l'histoire du football allemand, Gerd Müller, né à Nördlingen en 1945, a tout remporté avec le Bayern Munich, mais aussi avec la Mannschaft. Auteur de 365 buts sous les couleurs bavaroises en Bundesliga (un record) et de 68 buts en 62 sélections avec la Mannschaft, "Der Bomber" a marqué son époque de son empreinte. Il était l'attaquant phare des années 1970.

Avec ses acolytes Franz Beckenbauer et Sepp Maier, il a rendu à l'Allemagne d'après-guerre ses lettres de noblesse, en remportant notamment l'Euro en 1972 puis la Coupe du monde (qui se jouait en RFA) en 1974, face aux Pays-Bas d'une autre légende, Johan Cruyff.

Gerd Müller inscrit le but décisif face aux Pays-Bas, lors de la finale de la Coupe du monde 1974

Touché par des problèmes dans sa vie privée, Gerd Müller s'était éloigné de la sphère publique après sa carrière. Il a tout de même occupé, durant plusieurs années, un poste d'entraîneur dans les équipes de jeunes du Bayern Munich.

Son club formateur lui a évidemment rendu un vibrant hommage par le biais de son président Herbert Hainer. "Aujourd'hui est un jour triste et sombre pour le FC Bayern et tous ses fans. Gerd Müller était le plus grand attaquant de tous les temps, ainsi qu'une personne et un personnage remarquable du football mondial", a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.