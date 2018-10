Gbagbo bientôt acquitté ? Les Ivoiriens suivent de près

C'est dans une salle de conférence que la cinquantaine de partisans réunis lundi (01.10.) a suivi la projection de l'audience dans le procès contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, huit mois après l'audition du dernier témoin de l'accusation.

L'intérêt est d'autant plus grand que Léonce Affo, étudiant en criminologie, a séché les cours pour suivre cette reprise d'audience. "Je veux voir pour la énième fois mon président. Je veux que le droit soit dit et que Monsieur Gbagbo soit acquitté", confie ce jeune Ivoirien à la DW.

Abou Cissé, un parent du président Alassane Ouattara et très proche de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est aussi venu suivre l'audience reprise sur un écran géant. Il figure sur la liste des témoins à décharge qui se rendra bientôt à la CPI pour, dit-il, "découvrir la vérité à travers nos déclarations. On va établir la vérité. Qu'on libère les gens et que la Côte d'Ivoire se retrouve. Le paysan du nord ou du sud ne se sent pas concerné par ce procès."

Michel Gbagbo, fils de Laurent Gbagbo et d'autres personnes suivent l'ouverture du procès depuis Abidjan (28 janvier 2016)

Acte de solidarité

Pour l'ancien gouverneur de la banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (BCEAO), Paul Dacoury Tabley, la mobilisation de ce lundi (01.10.) est le signe d'un soutien aux deux accusés qui comparaissent devant la Cour pénale internationale. "Nous tous, nous aurions voulu être aux côtés du président à la Haye en ce moment, au moment où nous sommes à une étape cruciale de son procès", témoigne-t-il.

"Nous avons à cœur d'être avec lui dans le box des accusés. Mais hélas nous ne pouvons pas. Et c'est pour nous un moyen de lui exprimer tous nos sentiments, notre soutien en étant ici rassemblés pour suivre ce procès", affirme le banquier Paul Dacoury Tabley.

Charles Blé Goudé, ancien ministre de la jeunesse au début du procès (28 janvier 2016)

Espoir de liberté

La reprise de ce procès suscite beaucoup d'espoirs chez les partisans de Laurent Gbagbo qui sont convaincus que lui et son co-accusé Charles Blé Goudé pourraient recouvrer bientôt la liberté.

Marie Josée Taffé, présidente des femmes du mouvement "Pour la démocratie et la liberté en Côte d'Ivoire" ne veut rien rater des différentes étapes de cette audience. "Pour nous, l'heure n'a pas d'importance. Nous avons déjà pris des dispositions vis-à-vis de nos occupations afin de pouvoir être là ce matin", confie cette partisane de Laurent Gbagbo qui justifie son engagement : "parce que pour nous c'est très important. Aujourd'hui, nous attendons un acquittement. Après avoir entendu les 82 témoins à charge, jusque-là, on n'a pas eu de preuve de sa culpabilité, donc nous attendons aujourd'hui que le président Gbagbo soit purement et simplement relaxé."

Lors de l'ouverture du procès, le 28 janvier 2016, les deux détenus ont tous les deux plaidé non coupables. La présentation des preuves du procureur à l'encontre de Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la jeunesse a duré presque deux ans et s'est achevée le 19 janvier dernier avec l'audition du 82e témoin de l'accusation.