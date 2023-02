Cinq personnes tuées par le gaz méthane à Goma

La situation crée la panique dans ce camp de déplacés situé entre le lac et la chaîne de volcans, là où une importante quantité de gaz mortels est présente

Ils ont fui les combats entre l’armée congolaise et les rebelles du M23 pour se retrouver dans la ville de Goma, dans le camp de Bulengo. Mais, s'ils se sont mis à l'abri des armes, un autre danger les attendait : le lac Kivu et ses réserves de gaz méthane.

Yalala et Mafuluko, deux jeunes Congolais dans ce camp, viennent de perdre leur père qui a inhalé ce gaz mortel

"Je me sens mal de voir mon père mourir. En plus, sa mort est un peu mystérieuse car nous ne savons pas expliquer comment il est mort, même si on sait qu'il est mort de ce gaz", déplore la jeune fille

Une peur gagne le camps, comme Mafululko l'explique: "Il y a de la panique, nous sommes en pleine angoisse de voir notre père mourir ainsi. Les jeunes et les adultes, on a tous peur de sortir pour aller chercher du bois de chauffage".

Difficile de s'installer sur des gisements de gaz

La plupart des déplacés viennent de Kitshanga . La localité, tombée récemment entre les mains du M23, ne cesse d'être le théâtre d'affrontements entre les rebelles et les FARDC.

Il est difficile pour ces déplacés de pouvoir installer des tentes dans ces roches volcaniques qui de temps en temps dégagent aussi du gaz, en plus du danger que représente le méthane du lac Kivu tout proche.

Nous souffrons parce qu'à chaque fois que nous essayons de poser une tente, il y a du gaz qui s'échappe. C'est mortel, selon cette autre jeune femme rencontrée dans le camp

Les affrontements entre les FARDC et le M23 causent des déplacements de populations dans l'est de la RDC Image : Guerchom Ndebo/AFP/Getty Images

Les autorités sur place demandent à ce qu'une solution rapide soit trouvée.

"Il faut une solution à ce problème. Les autorités devraient voir s'il est possible de délocaliser ce camp pour le mettre ailleurs, où la vie est possible", dit Dedeci Mitima, représentant de l'Etat dans le camp

Selon certaines sources, il y aurait une augmentation de la quantité du gaz méthane du lac Kivu ces derniers temps, un phénomène qui inquiétait déjà certains vulcanologues en mai 2021, lors de l'éruption du volcan Nyiragongo