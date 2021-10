Le sommet du G20 s’ouvre ce samedi à Rome

En marge de l’évènement, certains chefs d’Etat profitent du déplacement pour des rencontres bilatérales avec leurs homologues et ce sont parfois des rencontres que les chefs d’Etats attendent tout autant que les travaux du G20 lui même.



A la veille de l’ouverture du sommet international, vendredi d’après-midi, c’est à la Villa Bonaparte, l’ambassade de France au Vatican, que le président Emmanuel Macron a ainsi donné rendez-vous à son homologue américain Joe Biden.

Officiellement, il s’agissait de renforcer la coopération entre la France et les Etats-Unis ainsi que la défense européenne et d’aborder la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel.



Officieusement, il s’agit surtout de réchauffer des relations bilatérales, qui ont fortement souffert de la crise des sous-marins et de la perte pour la France d’un contrat historique de vente de sous-marins à l’Australie au profit des Américains.

Les deux présidents se retrouveront dès ce samedi pour l’ouverture des travaux du G20, dont on notera les absences des dirigeants chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Poutine.

Réforme fiscales et climat

La gestion de la pandémie et la reprise de l’économie mondiale seront au cœur des discussions.

Deux semaines après l’accord trouvé par les Ministres des Finances des vingt premières économies mondiales sur une réforme fiscale concernant les multinationales, les dirigeants devront tenter de trouver un compromis sur le taux minimum d’imposition qui leur sera imposé à l’échelle mondiale. Un objectif ambitieux et historique dont la mise en oeuvre reste encore en suspens.

Olaf Scholz, qui doit succéder à Angela Merkel, assistera aux réunions bilatérales de la chancelière sortante

L’Union européenne propose d’y parvenir avant la fin de l’année et souhaite que dès 2022 le système fonctionne à échelle mondiale.

La journée de dimanche sera consacrée au changement climatique et au développement durable, à la veille de l’ouverture de la COP 26, la grande conférence sur le climat qui se tiendra à Glasgow, en Ecosse, pour deux semaines.