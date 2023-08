Le rejet de l'eau de Fukushima dans l’océan inquiète

Une opération de rejet de l’eau de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi divise le Japon et ses voisins. Selon Tokyo et des experts internationaux, cette opération est sans danger puisque l'eau a été traitée au préalable et le processus sera extrêmement graduel.

Mais certains pays voisins, surtout la Chine et la Corée du Nord, sont très méfiants. La Chine a déjà annoncé un embargo sur les produits de la mer en provenance du Japon et les pêcheurs nippons craignent pour leur activité.

Le physicien nucléaire Bruno Chareyron, directeur du laboratoire de la Commission de recherche et d’information indépendante sur la radioactivité (Criirad) à Valence, en France, explique que même si les taux de radioactivité sont minimes, le rejet de cette eau représente une contamination pour l'océan Pacifique. (Ecoutez Bruno Chareyron en cliquant sur l’image).

La centrale de Fukushima Daiichi génère plus de 100.000 litres d'eau contaminée par jour en moyenne, de l'eau issue de la pluie, des nappes souterraines ou des injections nécessaires pour refroidir en permanence les cœurs de ses réacteurs, entrés en fusion en 2011.