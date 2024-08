Réouverture de la frontière entre la Zambie et la RDC

C'est un soulagement à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Zambie fermée depuis samedi 10 août. Elle a rouvert ce mardi matin, 13 août. Le trafic devait reprendre aux alentours de 6h heure locale. Décision a été prise en ce sens lundi lors d'une réunion bilatérale tenue à Lubumbashi entre les ministres du commerce extérieur Zambien et Congolais. Poignées des mains, sourire aux lèvres, Julien Paluku et Chipola Mulenga ont pris l'engagement de respecter la libre circulation des marchandises entre les deux pays.

Ce sont des désaccords dans les marchandises échangées qui avaient conduit à la fermeture. Avec en point d'orgue l'interdiction de l'importation de bières et boissons gazeuses de Zambie en RDC tout récemment. Pour protester, la Zambie avait fermé plusieurs postes frontières la semaine dernière.

Limiter le transbordement

Le ministre congolais veut tenter de limiter les importations de produits étrangers via la Zambie Image : Jonas Gerding/DW

Après les échanges de lundi, la RDC insiste : elle ne veut pas interdire les produits venant de Zambie, mais ceux transitant par le pays, mais d'origine étrangère, produits en dehors de la Zambie donc. Pour éviter de tels problèmes à l'avenir, une commission bipartite va être mise en place pour traiter ces questions. La commission vérifiera, par exemple, l'origine des produits qui doivent traverser la frontière. "C'est bien que nous ayons eu un dialogue et que nous ayons trouvé un accord sur le problème qui s'est passé", a déclaré, lundi, Chipola Mulenga, ministre zambien du commerce extérieur. "Nous croyons qu'il n'y aura plus de troubles dans nos affaires. Parce que la RDC et la Zambie depuis plusieurs années avaient déjà signé un accord de commerce."

Produire local

A court terme, pour éviter les problèmes, la RDC a accepté d'autoriser l'entrée des marchandises bloquées à la frontière a expliqué Julien Paluku, ministre congolais du commerce extérieur. "Toutes les marchandises qui sont sur la route ou sur la mer devraient entrer", a précisé le ministre. Les opérateurs ont un mois pour se mettre à jour face aux nouvelles règles.

Du coté des ces opérateurs économiques, ces jours de femeture ont un gôut amer. "Quand les frontières étaient fermées, il y a eu beaucoup de perte des marchandises, perte d'argent et on a même créé d'autres dépenses par rapport à ça", explique Sumaïli Kibakuma Édouard, le président national des commerçants congolais. Pour éviter les problème liés aux importations à l'avenir, le ministre de l'économie congolais a eu hier une solution toute trouvée : il a conseillé aux opérateurs économiques du pays de produire sur place en RDC.