Pourquoi la réouverture de la frontière rwando-ougandaise maintenant ?

Les relations, aujourd'hui en voie de normalisation entre les deux voisins, s'étaient fortement détériorées en février 2019. A l'époque, Kigali soupçonnait l'Ouganda de soutenir depuis Kampala des mouvements armés qui voulaient le chasser du pouvoir.

Des accusations rejetées par le président Yoweri Museveni, qui accusait à son tour Kigali d'espionnage sur le territoire ougandais.

Face au refus de Kampala d'arrêter les opposants du président Paul Kagame, le Rwanda avait alors brusquement fermé sa frontière avec son voisin du nord, coupant une importante route commerciale, explique l'expert indépendant Goloba Mutebi qui ne croit pas à la fin définitive de la crise.

"Le Rwanda continue d'accuser l'Ouganda mais il semblerait que l’Ouganda ait finalement accepté que les accusations du Rwanda étaient fondées, bien fondées, dit l'expert. Donc là, on ignore ce qui s'est passé derrière les rideaux diplomatiques avant l'arrivée à Kigali du fils du président Museveni mais lorsqu'il est arrivé au Rwanda, selon mes informations, il a donné des garanties que l'Ouganda allait maintenant s'occuper de tout ce que le Rwanda avait demandé."

Echanges commerciaux

La réouverture de la frontière terrestre entre les deux voisins permet à nouveau l'accès des produits ougandais au marché rwandais.

Mais Jean-Claude Nkubito, secrétaire permanent de l'Initiative pour le dialogue et la paix, estime aussi que le problème est plus profond que les accusations d'actes de déstabilisation brandies par les autorités des deux pays.

"Ce qui se passe en fait entre Kampala et Kigali, c'est que la plupart des officiers supérieurs du Rwanda ont été formés en Ouganda. Et lorsqu'ils sont rentrés au Rwanda, ils ont eu même des grades plus hauts que leurs collègues ougandais, observe Jean-Claude Nkubito. A mon avis, les officiers ougandais n'ont jamais supporté que leurs subalternes deviennent leur égal. Mais il y a aussi un conflit de leadership, chacun voulant être le plus connu et le plus respecté dans la région et auprès de la communauté internationale."

Les présidents Paul Kagame et Yoweri Museveni en 2020.

Pendant plusieurs années, Paul Kagame et Yoweri Museveni ont été de proches alliés, dans la conquête du pouvoir dans leurs pays respectifs, avant de devenir de farouches rivaux.

La normalisation des relations entre Kigali et Kampala est une bonne nouvelle pour l'économie des deux pays.

En 2018, les exportations ougandaises vers le Rwanda représentaient plus de 211 millions de dollars alors que celles du Rwanda s'établissaient à 13 millions de dollars de marchandises vers l'Ouganda, selon la Banque mondiale.

