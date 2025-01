Franz Beckenbauer, un souvenir toujours vivace

Il y un an jour pour jour, le Kaiser disparaissait à l'âge de 78 ans. Un an après, son impact sur le football allemand est toujours aussi puissant.

Pour honorer la mémoire du Kaiser, la ville de Munich a décidé de changer l'adresse du stade du Bayern Munich. Désormais, l'Allianz Arena se trouvera au 5, place Franz Beckenbauer.

Pour Dieter Reiter, le maire de la cité bavaroise, il s'agit du "plus grand honneur que la ville de Munich puisse décerner à titre posthume et un signe du profond respect et de l'estime que nous portons à Franz Beckenbauer."

Franz Beckenbauer a évolué pendant 13 saisons au Bayern Munich (1964-1977), avec lequel il a remporté treize titres Image : Werek/dpa/picture alliance

Un être d'exception

Né juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'enfant de postier, qui a grandi dans le quartier ouvrier de Giesing, est "parti de rien", selon ses propres dires, pour finir par atteindre les étoiles : champion d'Allemagne, vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions et vainqueur de la Coupe du monde, entre autres.

Impressionnant sur le terrain, Franz Beckenbauer l'était aussi en dehors : "Quand il entrait dans une pièce, celle-ci s'illuminait", se rappelle Julian Nagelsmann, l'ancien entraîneur du Bayern Munich.

Et c'est justement parce qu'il était une personne d'exception que le Kaiser a vu son numéro 5 retiré à jamais au sein du club bavarois. Car "personne ne pourra jamais l'atteindre", a notamment déclaré Uli Hoeness, le président d'honneur du Bayern Munich, compagnon de longue route de Beckenbauer, lors del'assemblée générale du club en décembre dernier.

Franz Beckenbauer, Karl Heinz Rummenigge et Uli Hoeness ont façonné le Bayern Munich tel qu'il est aujourd'hui Image : AP

Une statue en son honneur

Le Kaiser qui devrait bientôt avoir sa statue devant l'Allianz Arena : c'est ce à quoi travaille actuellement la fondation Kurt Landauer - du nom d'un ancien président du Bayern -, qui avait déjà fait en sorte d'installer une statue de bronze de Gerd Müller, autre légende du club bavarois.

Enfin, la Supercoupe d'Allemagne s'appellera désormais la "Coupe Franz Beckenbauer". Pour que le nom du plus grand footballeur allemand de tous les temps ne soit jamais oublié.