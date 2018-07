France-Uruguay, un duel indécis

Si l'on se fie à l'histoire, cette rencontre entre la France et l'Uruguay risque d'être assez fermée : en effet, lors des cinq dernières rencontres, les deux équipes ont fait 0-0 à quatre reprises. Et l'Uruguay s'est imposée une fois, 1-0, en juin 2013, lors d'un match amical. En huit rencontres au total, la France n'a battu la Céleste qu'une fois, en 1985, également lors d'un match qui comptait pour du beurre (2-0).

La défense de fer uruguayenne

Au vu des statistiques, cette équipe d'Uruguay ressemble à une forteresse imprenable : depuis le début du tournoi, la Céleste a marqué sept buts, mais n'en a encaissé qu'un seul. C'était lors des huitièmes de finale, face au Portugal. Si les Uruguayens sont aussi forts défensivement, c'est parce qu'ils forment un groupe soudé, où chaque joueur travaille pour son coéquipier, comme l'explique le sélectionneur Oscar Tabarez, qui rêve d'aller plus loin encore dans le tournoi :

Le capitaine Diego Godin félicite Edinson Cavani après son but contre la Russie.

"Je pense que le travail en groupe est très important, et nous devons croire en notre organisation. Encore une fois, dans le football actuel, tu dois savoir comment utiliser tes forces et tes faiblesses au sein de ton équipe nationale. En Uruguay, les gens savent ce que cette équipe a accompli par le passé. Nous sommes en train de voir comment renouer avec ce passé, justement, et d'essayer de comprendre pourquoi nous n'avons pas pu enchaîner avec les succès de la première moitié du XXème siècle."

Pour rappel, l'Uruguay avait remporté l'épreuve de football aux Jeux Olympiques en 1924 et 1928, ainsi que la Coupe du monde en 1930 et en 1950.

Néanmoins, les doubles champions du monde devront se passer en partie d'Edinson Cavani. L'attaquant, qui connaît bien certains joueurs de l'Equipe de France (puisqu'il évolue au Paris Saint-Germain) a été touché au mollet lors de la victoire 2-1 contre le Portugal en huitièmes de finale. Les Uruguayens pourront néanmoins compter sur Luis Suarez devant, ainsi que sur d'autres joueurs de renom, comme la paire défensive, Diego Godin-José Maria Gimenez.

Grâce à son doublé, Kylian Mbappé a largement contribué à l'élimination de l'Argentine de Lionel Messi.

Kylian Mbappé, atout offensif numéro un des Bleus

En face, la France s'avance avec beaucoup de confiance. Il faut dire qu'après des matchs de poule plutôt étriqués, les Bleus ont réalisé une bonne performance face à l'Argentine, qu'ils avaient battus 4-3, avec notamment un doublé de Kylian Mbappé. Le jeune attaquant qui a les projecteurs braqués sur lui, et sur lequel le sélectionneur Didier Deschamps compte énormément pour percer le coffre-fort uruguayen :

"C'est très bien ce qu'il a fait contre l'Argentine. Évidemment, cela a mis encore plus de lumière sur ce qu'il est capable de faire, mais le faire dans un tel match, ça a une caisse de résonnance plus importante. Il a eu le temps de digérer, comme on dit, mais il s'est remis dans le bain - comme l'ensemble du groupe, d'ailleurs. On a eu six jours - évidemment, dimanche et lundi, il y a eu des temps faibles, pour savourer, apprécier la victoire; mais dès mardi, comme l'ensemble du groupe, il s'est remis au travail. C'est ça le haut niveau. Il le sait. Même s'il est jeune, ce n'est pas un handicap. Les Uruguayens l'ont vu, ils savent de quoi il est capable. Il faudra qu'il répète ce qu'il a fait lors du dernier match."

France-Uruguay, c'est tout à l'heure à Nizhny Novgorod, et ce sera à partir de 14h en temps universel. Le vainqueur de cette rencontre affrontera en demi-finales celui de Brésil-Belgique, qui aura lieu ce soir, à 18h TU.