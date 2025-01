Au Tchad, des réactions aux propos d'Emmanuel Macron

Au Tchad, les propos du président français Emmanuel Macron le lundi 6 janvier à Paris, lors de la conférence des ambassadeurs, provoquent de vives réactions. Lors de cette traditionnelle réunion annuelle avec les diplomates français déployés à l'étranger, le président français s'est prononcé sur les relations entre la France et les pays du continent africain notamment la coopération militaire. Selon lui, le départ annoncé de l'armée française dans certains pays africains n'est en réalité qu'une réorganisation proposée par la France elle-même. Il s'est montré agacé par l'attitude de certains de ses homologues africains qui auraient dû "dire merci à la France” pour avoir garanti une souveraineté à leur pays. Une allusion sans doute aux appuis militaires apportés par les troupes françaises à des moments où des pouvoirs étaient menacés.

Le "non" des Africains

Selon le président français Emmanuel Macron, la France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise. ‘'Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce”, a t-il dit.

Emmanuel Macron a critiqué le fait de penser que les appels au retrait de l'armée française de certains pays africains soit perçu comme si la France était chassé des pays concernés. Or pour lui, la France mérite d'être remerciée pour son rôle aux côtés de certains dirigeants.

Actuellement, la Côte d'Ivoire est le dernier pays à annoncer un retrait de troupes françaises. Avant ce pays, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal et le Tchad ont demandé la fermeture de bases militaires françaises.

Dire merci à la France serait l'opposé de ce qui devrait se passer, pense François Djékombé, ancien porte-parole du candidat Mahamat Idriss Deby Itno à la dernière présidentielle au Tchad.

"S'il y a un pays qui doit une éternité de merci aux Africains, c'est bien la France" estime ce dernier tout en rappelant que "les Africains ont délivrée la France du nazisme".

Selon lui "qu'on le veuille ou pas, les troupes françaises ont été chassées d'Afrique". Pour François Djékombé on n'est plus dans le cadre d'une réorganisation "parce que la France était dans une logique où il fallait réduire l'effectif, laisser peut-être une centaine d'instructeurs pour former les Africains comme si on n'était pas capable d'assurer notre sécurité, les Africains ont compris et ils ont dit non au lieu de laisser un seul soldat français on ne laisse pas".

Dans un communiqué de presse, le ministre tchadien des Affaires étrangères Abderamane Koulamallah a également estimé que les propos du président français étaient méprisants vis-à-vis des Tchadiens.

"Une réorganisation"

Pour l'universitaire et analyste politique Docteur Yamingué Betinbaye"ceux qui continuent à dire que les Français ont été chassés d'un pays comme le Tchad c'est totalement inexact".

Il ne fait aucun doute selon lui "que ce qui se passe c'est une réorganisation de la présence militaire française dans ces pays africains, suivant l'agenda de la France. Et non une opération de divorce initiée par les parties africaines".

Malgré tout, certains Tchadiens continuent de douter de la véritable volonté du Tchad de se distancier de la présence de l'armée française dans le pays.

A plusieurs reprises, le pouvoir Déby a dû sa survie à l'intervention militaire française pour dissuader les rebelles qui en 2008 par exemple, sont parvenus aux portes de N'Djamena.L'histoire politique du Tchad compte de nombreux épisodes du soutien français au régime en place.