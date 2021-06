France - Allemagne : les forces en présence

La Coupe du monde 2018 n'aurait pas pu se dérouler de manière plus différente pour l'Allemagne et la France : élimination précoce en phase de poules pour l'une, titre de champion du monde pour l'autre. Aujourd'hui, les Bleus veulent imiter leurs glorieux aînés, qui avaient remporté leur première Coupe du monde à domicile en 1998, avant de monter sur le toit de l'Europe deux ans plus tard. Au vu de leurs qualités, que ce soit sur le plan offensif et défensif, les Français ont de quoi bomber le torse. Pour cet ensemble de stars, constitué de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Paul Pogba, N'Golo Kanté sans oublier le revenant Karim Benzema, un autre résultat qu'un sacre à Wembley le 11 juillet prochain pourrait être considéré comme un échec.

L'équipe d'Allemagne n'a néanmoins pas de raisons de se cacher. Pour son dernier tournoi en tant que sélectionneur, Joachim Löw a mis toutes les chances de son côté en rappelant Thomas Müller et Mats Hummels, écartés à l'automne 2018. Mais qu'est-ce que ces deux équipes ont d'autre à offrir. Passage en revue des forces en présence.

Gardien de but :

Si Marc-André ter Stegen n'était pas Allemand et qu'il jouait pour une autre sélection, son absence aurait été synonyme de crise. Pas en Allemagne, cependant. Ce portier de classe mondiale a beau être absent, il reste toujours celui qui est généralement considéré comme le meilleur gardien du monde : Manuel Neuer. Il est vrai que son homologue français Hugo Lloris a également beaucoup d'expérience et était le capitaine de l'équipe qui a remporté la Coupe du monde 2018. En termes de qualité cependant, la différence avec Neuer est notable.

Avantage Allemagne

Manuel Neuer est le numéro un incontesté de la Mannschaft

Défense :

L'Allemagne manque de classe et de structure défensive. Les fans de football s'en seront rendus compte au plus tard lors de la débâcle 6-0 face à l'Espagne en novembre 2020 en Ligue des Nations. Pour que son équipe ne soit pas à nouveau dépassée derrière, Joachim Löw a donc mis en place une défense à trois. Une défense qui compte un revenant, Mats Hummels. Tout juste sorti de sa retraite non désirée, le défenseur du Borussia Dortmund doit assurer "un retour à plus de stabilité", comme l'a déclaré Löw. Avec Antonio Rüdiger et Matthias Ginter aux côtés de Hummels, on a là une défense de classe internationale. Il est vrai qu'au Bayern Munich, Joshua Kimmich joue essentiellement au milieu de terrain, mais ce serait oublier qu'avant d'être dans l'entrejeu, il était l'un des meilleurs latéraux droits au monde. En revanche, sur le côté gauche, Robin Gosens est un peu en deçà, et est probablement le point faible de cette défense allemande.

Habituellement au milieu du terrain, Joshua Kimmich fait également du très bon travail en défense

Côté français, les Bleus peuvent s'appuyer sur une défense de classe mondiale. Titulaires sur les côtés au Bayern Munich, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez le seront également en Équipe de France. Malgré une saison compliquée du côté du Real Madrid, Raphaël Varane reste l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il sera épaulé par Presnel Kimpembe, qui a réalisé un très bon exercice 2020/21 avec le Paris Saint-Germain.

Avantage France

Milieu de terrain :

Le milieu de terrain allemand composé de Toni Kroos et Ilkay Gündogan offre un mélange impressionnant de passes et de dynamisme offensif. Kroos, véritable machine à faire des passes, n'a de cesse de montrer depuis 2014 toute sa classe au Real Madrid, tandis que Gündogan a réalisé sa meilleure saison à ce jour avec Manchester City, en marquant notamment 17 buts. En équipe nationale, cependant, les performances des deux hommes n'ont pas toujours été aussi brillantes.

N'Golo Kanté a réalisé une grande saison avec Chelsea

Face à eux, ils auront un trio de champions du monde composé de Paul Pogba, Corentin Tolisso et N'Golo Kanté. Ce dernier, qui vient tout juste de gagner la Ligue des champions avec Chelsea FC, est dans la forme de sa vie et jouera également un rôle clé au sein de cette Équipe de France.

Égalité

Attaque :

Qu'elles sont loin, les années où Miroslav Klose trônait au centre de l'attaque. Depuis la retraite de "Miro", l'Allemagne manque tout simplement d'un vrai buteur. Si les ailes sont bien pourvues avec notamment Kai Havertz et Serge Gnabry, il manque un véritable point de fixation dans l'axe. Thomas Müller peut faire l'affaire, mais il est avant tout un passeur. Par rapport aux Français, l'attaque allemande est clairement un cran en dessous.

Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, deux fers de lance de l'attaque des Bleus

Il faut dire que pour marquer des buts, la France a l'embarras du choix, entre Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, le vétéran Olivier Giroud ou encore le revenant Karim Benzema. L'un de ces quatre joueurs va certainement se retrouver sur le banc, ce qui montre bien que Didier Deschamps est confronté à un véritable problème de luxe.

Avantage France

Conclusion :

Sur le papier, l'Équipe de France est favorite. Reste à voir si cela sera également le cas sur le terrain. Le retour de Benzema est, bien évidemment un bonus. Avec un effectif qui compte en partie des doublures de classe mondiale, les Bleus disposent d'une profondeur de banc que la Mannschaft n'a pas.