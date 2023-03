La Françafrique et ses pratiques opaques

Après le Gabon, l'Angola et le Congo, c'est donc en République démocratique du Congo que le président français Emmanuel Macron a achevé ce week-end sa tournée de quatre jours en Afrique.

Une étape congolaise délicate, marquée par des manifestations, alors que la France est accusée en RDC de soutenir le Rwanda plutôt que Kinshasa face à la rébellion du M23 dans l'est du pays.

La visite d'Emmanuel Macron survient au moment où la France est de plus en plus contestée dans certains pays africains comme au Mali ou au Burkina, il à de nouveau insisté sur la fin de la Françafrique ."L'âge de la Françafrique est révolu" et la France est désormais un "interlocuteur neutre" sur le continent, a-t-il-déclaré jeudi au Gabon.

Il avait auparavant prôné "l'humilité" et encouragé un nouveau partenariat "équilibré" et "responsable" avec le continent, ainsi qu'une réduction de la présence militaire française.



Alors que depuis quelques années, la France s'efforce de rompre avec la "Françafrique", ses pratiques opaques et ses réseaux d'influence hérités du colonialisme, sur le continent, il est toujours reproché à Paris des pratiques qui perdurent dans les relations politiques ou encore économiques avec certains pays africains. C'est ce que rappelle l'expert en gouvernance Dany Ayida.

