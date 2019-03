François Akila-Esso Boko, un retour qui fait du bruit au Togo

L'impasse politique au Togo

Depuis le 19 août 2017, le Togo est en proie à une série de manifestations à l’appel de l’opposition. Après plus de six mois de manifestations populaires pour demander la démission du président togolais, au pouvoir depuis 2005, opposition et parti au pouvoir ont commencé des négociations le 19 février dernier, sous l'égide du président ghanéen Nana Akufo-Addo.