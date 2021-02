Frédéric Joël Aïvo: "Le peuple béninois va défendre son droit"

Au Bénin, la commission électorale nationale autonome (Céna) n’a retenu que trois duos de candidats dans le cadre de la présidentielle du 11 avril. Il s'agit du duo Alassane Soumanou-Paul Hounkpé du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), fondé par l’ex-président Thomas Boni Yayi, qui a fini par en claquer la porte en avril 2020, de celui du président béninois sortant, Patrice Talon-Mariam Chabi Talata et de Corentin Kohoué-Irénée Agossa. Cette liste a été validée par la Cour constitutionelle lundi. Ainsi ce sont huit dossiers de candidature à l'élection présidentielle qui sont écartés. Certains candidats sont en exeil ou condamnées à des peines d'inéligibilité. D'autres ont vu leur candidature recalée, car ne disposant pas d'un nombre suffisant de parrainages.

Cinq millions et demi d'électeurs sont appelés aux urnes le 11 avril

Des figures de l’opposition écartés

L'opposition dénonce un scrutin verrouillé par le président sortant, mettant notamment en exergue une nouvelle disposition de la loi électorale qui impose à chaque candidat d'être parrainé par 16 maires ou députés.

Sans surprise, le duo-candidat du parti "Les Démocrates" composé de Reckya Madougou et Patrick Yves Djivo ne figure pas sur la liste des candidats retenus publiée par la Céna. Seize autres dossiers de candidature ont également été rejetés. C’est le cas du constitutionnaliste et professeur titulaire de droit public, Frédéric Joël Aïvo.

Écouter l'audio 07:49 L’interview de Frédéric Joël Aïvo

Au micro de la DW, l’ancien doyen de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin -entre 2016 et 2019- réagit au rejet de sa candidature à la présidentielle du 11 avril et envisage des actions futures que l’opposition béninoise compte mener pour, dit-il, "parvenir à la tenue d’un scrutin ouvert et inclusif."