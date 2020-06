Forte réduction des militaires américains en Allemagne

L’Allemagne a été pendant longtemps un élément essentiel de la stratégie de défense des Etats-Unis en Europe. Et ce, depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, quand les forces américaines ont participé à l'occupation du pays par les alliés pendant dix ans.

Le quartier général du Commandement des forces des Etats-Unis en Europe, basé à Stuttgart, illustre l’importance stratégique de l’Allemagne pour Washington. Ce quartier sert notamment de structure de coordination pour toutes les forces militaires américaines dans 51 pays, principalement européens.

Mais cela n’a pas semblé convaincre le président américain qui a une fois de plus accusé l’Allemagne de ne pas s'acquitter de ses obligations financières au sein de l’Otan, l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.

"Nous sommes 52 000 soldats en Allemagne. C'est un coût énorme pour les Etats-Unis. Et l'Allemagne, comme vous le savez, est mauvaise payeuse vis-à-vis de ses engagements avec l'Otan. Elle contribue à hauteur de 1% de son PIB, alors que sa contribution est censée être à 2%. Donc, nous réduisons ce nombre à vingt-cinq mille soldats. Nous verrons ce qui se passera après", a indiqué Donald Trump.

Le nombre de soldats déployés en permanence en Allemagne n'était en fait que de 34.674 en mars 2020, selon les chiffres officiels du Pentagone. Mais ce chiffre peut monter jusqu'à 52.000 lors de rotations ou d'exercices militaires.

Champ libre à la Russie et la Chine

En Allemagne, plusieurs politiciens ont fait part de leur inquiétude, estimant qu'il s'agirait d'un coup dur pour l'Otan. Le député FDP Alexander Graf Lambsdorff a ainsi appelé le gouvernement allemand à maintenir une relation solide avec les Etats-Unis.

"Nous aimerions voir une attitude plus déterminée de la part du gouvernement allemand lorsqu'il s'agit de renforcer les organisations internationales. Car lorsque l'Amérique abdiquera en tant que leader au sein de ces organisations, la Chine pourrait prendre le dessus, et c'est quelque chose que nous, Allemands et Européens, devrions contrer", a-t-il dit.

Les relations de M. Trump avec Angela Merkel sont quelque peu tendues depuis que la chancelière allemande a décliné l'invitation du président américain à participer en personne à un sommet du G7 en juin, en raison de la pandémie de Covid-19.

Les bases américaines en Allemagne servent d'escale aux forces déployées en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Leur réduction pourrait également profiter à la Russie.

La semaine dernière, 22 élus républicains ont en effet estimé dans une lettre ouverte que la décision de Donald Trump encouragerait davantage "l'agressivité et l'opportunisme de la Russie".