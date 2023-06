Bianca Bustamante rêve de Fornule 1

Malgré son jeune âge, Bianca Bustamante est déjà une star aux Philippines.

Après avoir remporté sa première course en mai dernier, la jeune femme a été félicitée en personne par le président Ferdinand Marcos Jr.Son nom a été scandé par les sénateurs, son visage exposé sur le plus grand panneau publicitaire du pays.

Une ferveur dont la native de Manille a du mal à se remettre.

"C'est fou ! Je ne savais pas comment réagir. Je ne m'attendais pas à gagner une course et encore moins à l'effet que cela produirait. C'était un moment fou pour moi", a-t-elle declaré à la DW.

Une passion de longue date

Bianca Bustamante est passionnée par les sports automobiles depuis son plus jeune âge. Son père lui a acheté sa première combinaison à seulement un an. Deux ans plus tard, elle conduit son premier kart pour enfants. A l'âge de six ans, elle annonce à sa famille qu'elle sera pilote automobile professionnelle.

Dans un milieu dominé par les hommes blancs et où la plupart des pilotes viennent de familles fortunées, Bianca Bustamante sait qu'il sera difficile de percer mais elle persévère, soutenue par ses parents qui font d'énormes sacrifices.

Bianca Bustamante court au sein de l'écurie italienne Prema Racing connue pour avoir révélé Charles Leclerc Image : Pablo Guillen/Action Plus/picture alliance

"Financièrement c'était dur pour nous. Nous sommes de la classe moyenne mais aux Philippines, donc c'était compliqué", explique-t-elle.

"Mon père est parti à l'étranger pour gagner un peu plus d'argent, pour payer mon éducation mais aussi mes courses. Mon choix a pesé sur la famille et ils ont fait beaucoup de sacrifices, peut-être même trop. Alors maintenant que j'ai réussi, je souhaite leur rendre la pareille."

Le circuit féminin avant de rejoindre les hommes en F1 ?

Aujourd'hui, après des années à impressionner sur le circuit junior, Bianca Bustamante fait partie de la prestigieuse Formule 1 Academy, un circuit destiné aux jeunes femmes pilotes, afilliée à la prestigieuse Formule 1.

L'an passé, en Hongrie, elle a pu faire la rencontre de Lewis Hamilton. , métis et issu d'une famille modeste, ne correspond pas au profil type du pilote de Formule 1. Comme Bianca, il s'est toujours battu pour que tout le monde puisse conduire au plus haut niveau, et en particulier les femmes.

"Lewis a toujours soutenu les femmes dans ce milieu. Il a toujours voulu qu'il y ait des initiatives pour les femmes. Il est l'une des raisons pour lesquelles la F1 Academy existe. Il s'est battu. C'est une inspiration", confie-t-elle.

L'objectif de Bianca est clair : rejoindre un jour Lewis Hamilton, Max Verstappen ou encore Charles Leclerc sur le paddock. La jeune femme a conscience du défi.

Seules deux femmes dans l'histoire du sport ont piloté aux côtés des hommes. La dernière fois, c'était l'Italienne Lella Lombardi, en 1976.

*Cet article, paru initialement en anglais, a été traduit et édité par Sophie Serbini.