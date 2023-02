Le footballeur Jakub Jankto révèle son homosexualité

"Salut, je m'appelle Jakub Jankto. Comme tout le monde, j'ai mes forces, j'ai mes faiblesses. J'ai une famille, j'ai mes amis. J'ai mon travail, que je fais du mieux que je peux depuis quatre ans. Avec sérieux, professionnalisme et passion. Comme tout le monde, je veux aussi vivre ma vie avec liberté, sans peurs, sans préjugés, sans violence, mais avec amour. Je suis homosexuel. Et je ne veux plus me cacher."

C'est dans une vidéo postée sur son compte Twitter que Jakub Jankto a révélé son homosexualité. Le footballeur tchèque, qui compte 45 sélections en équipe nationale, est connu des fans de Serie A et de la Liga, puisqu'il a évolué pour la Sampdoria ainsi que pour Getafe. Cette saison, il a été prêté au Sparta Prague par le club de la banlieue de Madrid.

"Chacun doit se sentir libre", estime Neymar

"Nous t'apportons notre soutien. Vis ta vie, Jakub. Rien d'autre n'a d'importance", a d'ailleurs répondu le club tchèque sur Twitter. De nombreux clubs à travers le monde en ont fait de même, à l'image des équipes de Bundesliga. De son côté, la FIFA a tweeté : "Nous sommes tous avec toi, Jakub. Le football est pour tous".

Jakub Jankto a également recu le soutien de Neymar, interrogé à ce sujet en conférence de presse en marge du huitième de finale aller entre le PSG et le Bayern Munich :

"Comme vous l'avez dit, le football est un sport important, et quant à cette personne qui s'est exprimée, je pense que chacun est libre et je n'ai pas de problème avec cela. Je n'ai aucun préjugé et toutes les formes de discrimination - comme l'homophobie ou le racisme - doivent être combattues dans tous les domaines", a déclaré l'international brésilien. "Je pense que chacun doit se sentir libre et pouvoir être spontané dans ce qu'il veut faire."

Rares sont les footballeurs professionnels en activité à avoir fait leur coming out. Le cas le plus célèbre reste le premier : celui de Justin Fashuanu en 1990, alors qu'il évoluait à West Ham. Jakub Jantko, lui, est le premier international à le faire.