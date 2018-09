Football: "Usain Bolt ferait mieux à la défense..."

Vicente Del Bosque suggère à Usain Bolt de s'essayer au poste de défenseur. Selon l'ancien sélectionneur, Bolt pourrait être efficace en tant que défenseur, dos au public, ou à la ligne de touche:

"Au sein d'une équipe qui joue en contre-attaque et joue vite en transition dans les espaces vides, il pourrait certainement s'intégrer. Ce serait possible" a annoncé vendredi le coach espagnol qui a remporté une coupe du monde (2010) et une Ligue des champions avec le Real Madrid.

Le sprinter jamaicain a mis un terme à sa carriére l'an dernier. Depuis, il a tenté sa chance dans le football en Allemagne, en Afrique du Sud et en Norvège, mais sans succès.

Achraf Bencharki de Al-Ahly (bleu) contre Sherif Ekramy Ahmed Wydad Casablanca

Ligue des champions en phase des quarts de finale

Parmi les huit équipes en lice, cinq sont des clubs maghrébins. L'occasion de replonger les spectateurs dans les derby : les algériens de l’ES Sétif accueillent ce soir sur leur pelouse, le champion en titre, le Wydad de Casablanca. Le Horoya AC de Guinée sera aux prises avec El Ahly d’Egypte.

Samedi, Desportivo de Agosto d' Angola, joue à domicile contre le TP Mazembe de la RDC. Etoile Sportive de Sahel défiera Espérence de Tunis, un derby tunisien.

Les Nigeriens ne décolèrent pas

Après une lourde défaite (0-6) du Niger face à l’Egypte, les supporters s’en prennent toujours à la Fédération et au sélectionneur. Sur les réseaux sociaux, ils avertissent les responsables du football dans leur pays:

"Il faut bien agir si on veut éviter au Mena (la sélection nigerienne) une descente aux enfers" écrivent-ils.

De leur côté, les joueurs justifient la défaite par les mauvaises conditions de vie et de préparation des matches.