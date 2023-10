Ce sera un tournoi "spécial", a dit Gareth Bale

L'annonce a été faite par Alexander Ceferin, le président de l'instance européenne de football. Le dirigeant slovène estime qu'en se mettant ensemble, les pays sont capables d'organiser des compétitions inoubliables.

Les cinq fédérations des îles britanniques (Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande du Nord et la République d'Irlande) briguaient d'ailleurs l'organisation de la Coupe du monde 2030. Mais après des tentatives infructueuses, elles ont finalement choisi de se concentrer sur l'Euro 2028, le troisième plus grand rendez-vous sportif au monde :

"C’est une décision fantastique. Beaucoup d’efforts ont été fournis dans les coulisses pour participer à ce processus d’appel d’offres. Et maintenant, le fait que le tournoi soit officiellement organisé au Royaume-Uni et en Irlande est fantastique pour tous les pays concernés", a réagi Gareth Bale.

Le plus beau des tournois

L'ancien international gallois affirme que l'angouement est grand pour les pays hôte de ce grand rendez-vous sportif : "Nous avons de superbes installations, de grands stades, de grands supporters. Laisser cet héritage derrière nous et faire suivre les jeunes générations. Et plus de participation. Je pense que ce sera un succès plus large que le simple tournoi." a ajouté Gareth Bale.

L'Italie et la Turquie, hôtes de l'Euro 2032 Image : Mike Egerton/dpa/picture alliance

L'Italie et la Turquie pour l'Euro 2032

Un choix qui peut étonner vue la distance qui sépare les deux pays. Entre Rome et Ankara, les deux capitales, ce sont déjà près de 1400 kilomètres à vol d'oiseau ! Les deux pays ont proposé 25 stades - cinq par pays seront retenus, a précisé l'UEFA pour qui la distance n'a pas l'air de poser problème.

Il faut dire que la FIFA a annoncé mercredi dernier une autre organisation tripartite : pour le mondial 2030, avec le Maroc, le Portugal et l'Espage. Sans compter que pour marquer le centenaire de la Coupe du monde, elle prévoit d'organiser les trois premiers matchs en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. C'est dans ce dernier pays d'Amérique du Sud qu'avait eu lieu la toute première Coupe du monde.

Eden Hazard raccroche les crampons

Flamboyant avec Lille et Chelsea, mais rattrapé par les blessures au Real Madrid, l'attaquant belge a annoncé sa retraite à l'âge de 32 ans : "Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matches disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel", a écrit sur Instagram l'ancien capitaine des Diables Rouges. C'est lui qui a conduit son pays à la 3e place au Mondial en 2018, en Russie.