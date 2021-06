Football : Sergio Agüero au Barça

Le club catalan a officialisé lundi l'arrivée de Sergio Aguero dans ses rangs ! Après dix saisons passées à Manchester City, l'attaquant argentin 32 ans et qui était libre de tout contrat , s'est engagé jusqu'en juin 2023. Une bonne nouvelle pour les supporters du FC Barcelone : "Je pense que c'est le bon choix. Parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas vraiment d'un vrai avant-centre, un attaquant de pointe. Également, le FC Barcelone connait une mauvaise situation économique, bref, comme il était libre de tout contrat, c'est à mon avis un bon choix. Il a certes un certain âge,32 ans, mais il a aussi fait de grandes choses. Et il peut bien jouer encore quelques années." a dit l'un des supporters catalans.

Les préparatifs pour l' Euro 2020

L'heure est aux préparatifs pour les équipes qui vont s'affronter du 11 juin au 11 juillet. Dans le groupe F par exemple l'Allemagne a installé son camp d'entrainement à Seefeld, en Autriche, un endroit connu pour son paysage paradisiaque dans les Alpes, à quelques 10 kilomètres de la frontière allemande.

La Mannschaft livre son match amical mardi contre le Danemark. L' effectif a été rajeuni, mais on y trouve des anciens cadres comme Mats Hummels. Le défenseur du BvB a récemment fait son retour dans l'équipe nationale : "Je dois dire que j'étais un peu nerveux et excité. Mais c'était une journée positive que j'attendais vraiment avec impatience" se réjouit-il pour avoir réintégré la Mannschaft