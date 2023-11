Brésil - Argentine : des heurts avant le match

Le coup d'envoi du match a finalement pu être donné, avec 30 minutes de retard, après des affrontements entre supporters dans les tribunes du stade Maracana de Rio de Janeiro.

Après l'intervention musclée de la police, la bagarre déclenchée lors des hymnes nationaux a cessé. Les joueurs argentins ont regagné la pelouse afin d'entamer le match. Une situation qui ternit l'image du pays critique Fernando Diniz, sélectionneur de l'équipe de Brésil :

"C'est regrettable et nous espérons que les supporters seront plus compréhensifs à l'idée de venir au stade pour applaudir, et que les pouvoirs publics s'occuperont également de ces situations de manière préventive. Cela permettra d'éviter des scènes comme celles" , a-t-il dit.

Nicolas Otamendi (Argentine) auteur du but contre le Brésil (0-1) Image : Ricardo Moraes/REUTERS

Engagement dans le match

Le match Brésil-Argentine a particulièrement été marqué aussi d'un engagement sans précédent sur la pelouse : Trois (3) cartons jaunes dont deux attribués aux Brésiliens et un rouge, le match Brésil -Argentine a particulièrement été marqué aussi d'un engagement sans précédent sur la pelouse. Dans les gradins, les joueurs argentins se faisaient hués :

"Les supporters sont passionnés, ils veulent qu’on gagne, donc ils ont le droit de huer. Je pense que crier 'Ole' pour l'Argentine est un peu trop, mais huer, une équipe parce qu'elle ne gagne pas, est extrêmement compréhensible", relativise le coach Fernando Diniz.

L'Argentine a finalement remporté la victoire sur un score d'un but à zéro (1-0), un but de tête signé le défenseur Nicolas Otamendi durant la deuxième partie (0-1, 63e).

Une victoire des Argentins qui enfonce le Brésil, qui ne compte que 7 points au terme de la 6e journée, bien loin les Argentins leaders avec 15 points, suivis des Uruguayens 13 points, et les Colombiens complètent le podium avec 12 points en 6 matchs.