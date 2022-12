Maroc-Espagne : les Lions de l'Atlas pour marquer l'histoire

Après l'élimination du Sénégal par l'Angleterre (0-3), le Maroc reste le seul représentant africain encore en lice dans cette Coupe du monde au terme de la phase de poules. Et ce mardi, les Lions de l'Atlas vont défier l'Espgane, l'une des équipes favorites à la victoire finale.

Un rendez-vous avec l'histoire

Les Lions de l'Atlas retrouvent les huitièmes de finale de la Coupe du monde 36 ans après. En effet le Maroc a affronté l'Allemagne de l'Ouest en huitièmes de la Coupe du monde en 1986. Une rencontre que les Allemands ont remportée (1-0).

Pour cette sixième participation au Mondial, le Maroc veut e´crire sa page de l'histoire, pense le sélectionneur Walid Regragui : "Nous avons notre temps pour marquer l'histoire. Nous devrons nous battre pour ne pas avoir des regrets après",a-t-il fait savoir.

Des supporters marocains lors du match contre la Belgique

L'Afrique aux côtés du Maroc

Pour justement marquer l'histoire, les Lions de l'Atlas vont non seulement bénéficier du soutien de leurs supporters qui se sont massivement déplacés au Qatar, mais également de toute l'Afrique estime le sélectionneur Walid Regragui :

“Nous sommes aussi Africains, comme le Sénégal, le Ghana, le Cameroun et la Tunisie, donc nous espérons faire flotter haut le drapeau du football africain." a annoncé le sélectionneur marocain Walid Regragui.

Et d'ajouter : "Le football africain a été décrit comme médiocre, pas aussi bon qu'ailleurs, mais durant cette Coupe du monde, je pense que nous avons montré que nous pouvions donner du fil à retordre à n'importe qui"

Un appel au soutien collectif auquel va répondre avec passion Bintou, supportrice sénégalaise : "On va soutenir le Maroc, car le Maroc, c'est l'équipe qu'il nous reste.On va supporter le Maroc et on va espérer que le Maroc aille jusqu'en finale", dit-elle.

Maroc-Espagne, ce sera au stade d'Education City, à partir de 15h en temps universel.