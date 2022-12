Argentine - Croatie : des supporters inattendus pour l'Albiceleste

Il s'agit de l'un des aspects inédits dans cette Coupe du monde qui se déroule au Qatar. Depuis le début de la compétition, l'Argentine a régulièrement eu le privilège d'être soutenue par une vague des supporters, des Bangladais et Indiens principalement :

"Nous avons vu jouer Maradona en 1986. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à supporter l'Argentine", a fait savoir un Indien fan de l'Argentine et de Messi en particulier :

"Messi est le dieu du football. et dieu appartient à tout le monde, donc Messi appartient à tout le monde. Messi est le dieu du football.", dit un autre Indien qui se dit aussi supporter de l'Argentine.

Des billets insuffisants

Entre 30.000 et 40.000 supporters argentins se sont déplacés au Qatar selons les estimations. Mais pour cette demi-finale contre les Croates, les supporters argentins peinent à trouver les billets pour apporter le soutien moral à leurs joueurs : Stefanie Guemes, supporter argentin :

"Je cherche des billets pour le match de demain. Je n'ai toujours pas de billet et ils les vendent à des prix très élevés. J'ai donc de la chance. Et je continue à regarder mon téléphone pour voir si la FIFA a mis plus de billets disponibles", a annoncé Stefanie Guemes, supportrice argentine.

Les prix ont exponentiellement grimpé, à peu près 4 fois. Passant de 345 euros initialement annoncé pour les demi-finales jusqu'à 1411 euros. Mais malgré tout, Dossi, un supporter argentin veut à tout prix regarder cette demi-finale :

"Nous allons nous y rendre de toute façon et voir si quelqu'un à la porte à un billet d'extra, et s'il baisse le prix, nous pourrons supporter notre équipe. C'est ce que beaucoup d'entre nous font.", réagit Dossi, fan de l'équipe de football d'Argentine.