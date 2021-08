Football - PSG : "J'ai hâte de fouler la pelouse" Messi

Lionel Messi va être présenté mercredi à la presse à 9h00 TU. La Pulga, son surnom par rapport à sa taille et son efficacité, se dit impatient de débuter un nouveau chapitre de sa carrière. "Le club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions", a déclaré l'Argentin sur le site officiel du Paris Saint-Germain. Le sextuple Ballon d'Or estime que le club parisien a de joueurs talentueux. " À leurs côtés, je suis déterminé à construire quelque chose de grand pour le club et pour les fans. Bref j'ai hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes" ajoute-t-il pour terminer.

Il faut dire que l'accord qui lie Lionel Messi au club francilien est de deux ans avec une option d'une année. Le génie argentin va toucher pendant cette période 40 millions d'euros net par an , ce qui fait de lui le footballeur le mieux payé au Paris Saint-Germain, devant le Brésilien Neymar dont le salaire est estimé à 36 millions net par an.

Le transfert de Messi a fait réagir le président Maduro

Plus particulièrement les larmes de Lionel Messi lors de son discours d'adieu dimanche. Nicolas Maduro, a à cet effet appelé son peuple à se solidariser avec Lionel Messi dans sa nouvelle aventure :

"Quand je l'ai vu pleurer, j'ai pleuré à côté de lui. J'ai pleuré parce que Messi est joueur authentique, un vainqueur dans le monde de sport." a-t-il affectionné lle joueur argentin. Le président Maduro se dit écoeuré par la manière dont Messi a quitté le FC Barcelone : " Ce que le FC Barcelone a fait pour un joueur qui s'est autant sacrifié pour le club relève de l'ingratitude. Ils ont donné un coup de pied à Messi, alors que lui voulait juste terminer sa carrière á Barcelone" estime Maduro qui en définitive appelle le peuple vénézuélien a se solidariser avec Messi : "Tout notre amour, notre solidarité avec les larmes de Lionel Messi. Et maintenant on est content parce qu'on l'a vu signer avec le PSG, et je suis certain que Messi se lèvera et sera le champion des champions de la nouvelle équipe du PSG"

A Barcelone, Lionel Messi a depuis 2004 marqué 672 buts en 778 matches et a fait 266 passes décisives. Messi a en tout remporté 35 trophées sous le maillot Blau grana, ce qui fait de lui, le meilleur joueur de l'histoire du club catalan.