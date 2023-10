Newcastle fait un retour en force en Ligue des Champions

Le stade Saint-James Park de Newcastle était en ébullition ce mercredi (05.10.2023) lors de la réception du Paris Saint-Germain. Une soirée spéciale pour le club anglais ui recevait un match de Ligue des Champions plus de vingt ans après.

Les coéquipiers d'Isaak Alexander ont fait preuve d'engagement et de combativité dans les duels. Newcastle s'est logiquement imposé 4-1 face aux Parisiens moins entreprenants :

"Une soirée spéciale ! " s'est exclamé le coach du club anglais Eddie Howe. "Newcastle mérite cette victoire, mais le score ne reflète pas la physionomie du match" a réagi pour sa part Luis Enrique l'entraineur du Paris Saint Germain.

Dortmund et Milan se retrouvent

Cela faisait 20 ans que Dortmund et Milan ne s'étaient pas croisés en Ligue des Champions. La dernière fois que ces deux formations se sont rencontrées en Ligue des champions c'était en 2003. Dortmund s'était imposé à San Siro en Italie 1-0.

Mais ce mercredi, à l'issue d'un match de haute intensité, avec toutefois très peu d'occasions dangereuses, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge 0-0. Un score nul qui n'arrange aucune de ces deux équipes dans le groupe C que domine Newcastle suivi du PSG. Milan et Dortmund sont respectivement 3e et 4e au terme de la 2e journée.

Phil Foden (Man. City) inscrit le 1ere but contre Leipzig Image : Odd Andersen/AFP

Leipzig s'incline face à Manchester City

Match de retrouvaille aussi entre Leipzig et Manchester City. Les deux équipes s'étaient croisées en 8es de finale de la Ligue des champions la saison dernière. Manchester City, champion d'Europe en titre avait éliminé Leipzig, au match retour de huitième (7-0) après le nul (1-1) à l'aller. Et ce mercredi soir, les Anglais se sont à nouveau imposés 3-1. "Une bataille rude contre Leipzig", a ainsi qualifié la rencontre, le manager de City Pep Guardiola.

L'entraineur de Leipzig Marco Rose, estime pour sa part qu'ils n'ont pas du tout démérité face aux champions d'Europe : "Une victoire méritée pour Manchester City. Même si, bien sûr, après 83 minutes, nous avions 1-1 au score et qu'on aurait souhaité pouvoir défendre ce score jusqu'au bout."

Avec 6 points, Manchester City est leader du groupe G, suivi de Leipzig 3 points, Young Boys de Berne en Suisse et les Serbe d'Etoile Rouge de Belgrade sont respectivement en 3e et 4e position après leur match nul de mercredi soir (2-2).